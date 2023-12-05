«Хотите, чтобы вас усилили?» — в Раде призвали украинок идти на фронт

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47 0

В Раде призвали украинок идти на фронт для усиления подразделений ВСУ

«Хотите, чтобы вас усилили?» — в Раде призвали украинок идти на фронт

Фото: www.globallookpress.com / Ml1

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Тема:
Спецоперация

Давно известно, что американские и британские кураторы Украины склоняют ее к мобилизации женщин и мужчин с 17 до 70 лет.

Женщин на Украине призвали мобилизоваться и отправиться на фронт. С таким заявлением выступила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

По ее словам, сегодня необходимо усилить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому «лучшее волонтерство» в 2024 году — мобилизация в ряды армии.

«Вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? Лучшее волонтерство 2024 — прийти в ВСУ. Это касается и женщин», — написала она на странице в социальной сети, добавив что сама была мобилизована в 2015 году и прошла службу.

Между тем ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Запад во главе с США требует от Украины и ее лидера Владимира Зеленского демонстрации победы над Россией, не считаясь с огромными потерями. Для этого киевский режим склоняют к призыву женщин и мужчин с 17 до 70 лет.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинских дезертиров в тюрьме накопилось на две бригады ВСУ.

Тема:
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