🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 9 декабря — благоприятный день для новых проектов или продолжения старых дел. Дружеские и деловые контакты будут укрепляться. В этот день будет полезно посвятить время любимому делу, даже давно заброшенному.

♈ Овны

Овны, вам пора уделить время себе. Как давно вы заботились о своем здоровье? Если боль, которую вы испытываете, скорее, эмоциональная, чем физическая, дайте себе время отдохнуть и восстановиться. Вы не в настроении вести затворнический образ жизни? Тогда окружите себя друзьями этим вечером!

Космический совет: освободитесь от цепей, что держат вас на одном месте.

♉ Тельцы

Тельцы, иногда любовь длится долго, а иногда оставляет шрамы на сердце. Но теперь вы ясно видите, насколько некоторые люди, места и ситуации не соответствовали вашему благу. Это ваше напоминание о том, что вам следует благодарить за все: взлеты и падения, радость и горесть.

Космический совет: начните воспринимать свою сверхчувствительность как дар.



♊ Близнецы

Близнецы, иногда нужно позволить своему сердцу разбиться на миллион кусочков, чтобы снова стать целым. Конечно, мы не просим вас мариноваться в своих страданиях. Мы просто напоминаем вам, что чувства — это часть процесса исцеления. Да, и еще одна вещь! Перспектива — это все. Не забудьте подсчитать благословения и отметить то, что на самом деле складывается в вашу пользу.

Космический совет: изучите свои потребности и установите границы, которые позволят их уважать.

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♋ Раки

Раки, вы находитесь там, где должны быть. Вас ждут большие и лучшие дела! Чтобы по-настоящему повысить свой уровень, вам придется поставить перед собой цель — будьте готовы идти вперед, несмотря ни на что.

Космический совет: избавьтесь от навязчивых мыслей — они только воруют ваше время.

♌ Львы

Львы, вы отдали свое сердце тем, кто стоял одной ногой за дверью. Учитывая, что мы официально находимся под влиянием тени ретроградного Меркурия, вы можете обнаружить на горизонте ваших бывших. Остерегайтесь своей склонности возвращаться в прошлое. Это напоминание о необходимости вновь подтвердить свои границы, где это необходимо.

Космический совет: не позволяйте прошлому управлять вашим будущим.

♍ Девы

Девы, любите себя такими, какие вы есть. Ценить все, чего вы достигли за эти годы. В то же время поймите, что вы не сможете сделать все сами. Научиться работать в гармонии с командой — важный аспект процесса роста и трансформации.

Космический совет: продолжайте решительно идти к своей цели.

♎ Весы

Весы, ваши ангелы, наставники и предки работают сверхурочно, чтобы привести вас в соответствие с той жизнью, которую вы всегда себе представляли. Мы не говорим, что предстоящий путь будет легким. Мы просто напоминаем вам, что устойчивость — это ваш дар. Знайте, что вы полностью готовы к предстоящему путешествию.

Космический совет: перед вами открываются новые возможности, действуйте.

♏ Скорпионы

Скорпионы, если дела идут не так, как вы желаете, то считайте этот сбой своим подарком. Вселенная сговаривается в вашу пользу. Ваши ангелы работают сверхурочно, чтобы вы могли испытать любовь, изобилие и материальные удобства, о которых вы всегда мечтали. Говоря о любви, есть некий человек, который уже некоторое время пытается привлечь ваше внимание. Поклонник выглядит многообещающе. Может, дадите ему шанс?

Космический совет: вера в себя поможет вам обрести внутреннюю свободу.

♐ Стрельцы

Стрельцы, продолжайте реализовывать там, где вы чувствуете свое призвание. Соответствие своему пути и цели — это секрет, который откроет в вашей реальности новые возможности. Лучшее еще впереди!

Космический совет: терпение — ваше главное слово сегодня.

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♑ Козероги

Козероги, вам нужно замедлиться и насладиться прекрасными вещами, которые может предложить жизнь. Воссоединиться с теми, кто напоминает вам, что дом — это ощущение, а не просто место. Говоря о связях, тень ретроградного Меркурия, скорее всего, приведет на вашу орбиту старых друзей и любовников. Воспоминания о «добрых временах» могут стать главной темой дня.

Космический совет: избавьтесь от привычек, которые сдерживают ваш потенциал.

♒ Водолеи

Водолеи, вам нужно взглянуть за пределы иллюзии хаоса и оценить, где вы сейчас находитесь, и как далеко вы продвинулись с тех пор, как отправились в это путешествие. Составьте список из пяти вещей, за которые вы благодарны. И еще пяти вещей, которых вы достигли в 2023 году. В то же время оцените возможности для роста и расширения, которые открываются вам сейчас.

Космический совет: даже самые маленькие шаги способны улучшить жизнь.

♊ Рыбы

«Создавайте все, что вызывает революцию в вашем сердце», — золотые слова американской писательницы Элизабет Гилберт, над которыми стоит размышлять в течение дня. Рыбы, это напоминание о том, что нужно следовать своему пути, чтобы распространять свой свет. При этом отпустите «почему» и «как». Знайте, что процесс проявления совершенен и внесет в ваш опыт все, что вам нужно для расцвета и роста.

Космический совет: научитесь трезво оценивать ситуации и не перекладывать ответственность.

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