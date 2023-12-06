Тело актрисы Елены Корниловой нашли в доме престарелых

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 230 0

Что произошло с 85-летней звездой советского кинематографа?

Тело актрисы Елены Корниловой нашли в доме престарелых

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Звезда фильма «Годы девичьи» Елена Корнилова умерла в доме престарелых. Как стало известно 5-tv.ru, тело 85-летней женщины нашла медсестра медучреждение.

Информации о причине смерти пока нет, однако известно, что в последнее время Корнилова сильно болела, а буквально за несколько дней до смерти жаловалась на слабость.

«Признаков насильственной смерти нет», — подчеркнул источник.

Елена Корнилова снималась таких известных картинах как «Годы девичьи», «Первые испытания», а также в российских детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота». Всего она снялась в 21 проекте, а также несколько десятилетий посвятила работу в Театре на Таганке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему умерла солистка ВИА «Веселые ребята» Людмила Барыкина, которая так и не успела исполнить свою мечту.

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