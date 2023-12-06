Праздник к нам приходит: ТОП-7 способов вернуть новогоднее настроение

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 42 0

Психолог Гадецкий: вернуть новогоднее настроение помогут музыка и мандарины

Праздник к нам приходит: ТОП-7 способов вернуть новогоднее настроение

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Читайте нас в: Дзен Новости

Не все потеряно даже для тех, кто уже не наряжает елку.

В преддверии наступающих праздников у многих россиян появилось приподнятое новогоднее настроение. Что делать, если снег идет, гирлянды светят, а настроение остается хмурым и угрюмым, рассказывает издание 7Дней.ru.

Сначала стоит разобраться, почему с возрастом новогоднее настроение тускнеет по сравнению с детством. Психолог Олег Гадецкий утверждает, что волшебную магию Нового года в юном возрасте создают взрослые.

Люди постарше же внезапно сталкиваются с тем, что они сами стали взрослыми и волшебство из жизни практически исчезло. К тому же на настроение влияет зимняя погода.

«Человек не может находиться перманентно в хорошем настроении. Зимой усталость и стрессы из-за отсутствия солнца лишь усугубляются. В декабре из каждого утюга нам навязывают мысль, что мы должны светиться от радости и счастья в предвкушении праздников», — объяснил эксперт.

Психолог посоветовал не концентрировать внимание на негативе и апатии, а постараться найти в жизни что-то позитивное. Чтобы почувствовать связь с праздником, стоит вернуться к классическим традициям, а именно к украшению елки.

Попробуйте смастерить какую-нибудь игрушку своими руками, вложив в нее позитив и свои мысли. Мало того, что процесс рукоделия будет иметь схожий с медитацией эффект, так и само украшение будет радовать ваши глаза на протяжении всего Нового года.

Вспомните детство: что радовало вас в преддверии праздника много лет назад? Может быть, мандарины или запах елки помогут вам пробудить забытые воспоминания и снова почувствовать себя ребенком.

Не забывайте о родных и друзьях. Новый год — это семейный праздник, во время которого вместе собираются даже дальние родственники и старые приятели.

Сделайте первый шаг — позвоните близким и уделите им чуточку внимания. Займитесь подготовкой подарков, а может даже напишите письма от руки.

Погрузитесь в атмосферу праздника с помощью тематической музыки и фильмов. Составьте плейлист, под который будут проходить ваши будни — с подходящим музыкальным сопровождением рутина перестанет быть серой и скучной.

Возможно, стоит пересмотреть взгляды на жизнь: вдруг дело не в празднике, а в ваших паттернах поведения. Оцените свое мировоззрение и перестаньте обесценивать то, что вас окружает.

Кроме того, дайте вашему телу больше эндорфинов: чаще выходите на свежий воздух, устраивайте неторопливые прогулки, ведь спешка вызывает тревогу. Подумайте, что вызывает у вас счастье, а что, наоборот, опустошение.

Наконец, спланируйте, чем займетесь на новогодних праздниках. Радующие вас дела с легкостью вернут вам ощущение праздничного волшебства, которого вам так не хватает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про странные традиции на Новый год в разных странах.

-15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.58
0.91 99.13
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

18:23
Существует 5 признаков: адвокат Жорин рассказал, как понять, что муж изменяет
18:20
Дело о теракте возбуждено после подрыва авто и смерти депутата Попова в ЛНР
17:58
Особый прием: как прошел визит Владимира Путина в ОАЭ
17:42
В подмосковном Одинцово найдено тело экс-депутата Рады Ильи Кивы
17:36
Коллега по «Союзмультфильму» о Наталии Богомоловой: «Интеллект нашей мультипликации»
17:25
Может, им сказать? Почему в Деда Мороза верят даже подростки

Сейчас читают

Венесуэла объявит часть Гайаны своим штатом: нефтекомпаниям поставили ультиматум
Режиссер Лакисов о мультипликаторе Богомоловой: «Главная особенность — в любви»
Главная сказочница советской анимации: какие мультфильмы создала художница Наталия Богомолова
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам