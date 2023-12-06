Праздник к нам приходит: ТОП-7 способов вернуть новогоднее настроение

Не все потеряно даже для тех, кто уже не наряжает елку.

В преддверии наступающих праздников у многих россиян появилось приподнятое новогоднее настроение. Что делать, если снег идет, гирлянды светят, а настроение остается хмурым и угрюмым, рассказывает издание 7Дней.ru.

Сначала стоит разобраться, почему с возрастом новогоднее настроение тускнеет по сравнению с детством. Психолог Олег Гадецкий утверждает, что волшебную магию Нового года в юном возрасте создают взрослые.

Люди постарше же внезапно сталкиваются с тем, что они сами стали взрослыми и волшебство из жизни практически исчезло. К тому же на настроение влияет зимняя погода.

«Человек не может находиться перманентно в хорошем настроении. Зимой усталость и стрессы из-за отсутствия солнца лишь усугубляются. В декабре из каждого утюга нам навязывают мысль, что мы должны светиться от радости и счастья в предвкушении праздников», — объяснил эксперт.

Психолог посоветовал не концентрировать внимание на негативе и апатии, а постараться найти в жизни что-то позитивное. Чтобы почувствовать связь с праздником, стоит вернуться к классическим традициям, а именно к украшению елки.

Попробуйте смастерить какую-нибудь игрушку своими руками, вложив в нее позитив и свои мысли. Мало того, что процесс рукоделия будет иметь схожий с медитацией эффект, так и само украшение будет радовать ваши глаза на протяжении всего Нового года.

Вспомните детство: что радовало вас в преддверии праздника много лет назад? Может быть, мандарины или запах елки помогут вам пробудить забытые воспоминания и снова почувствовать себя ребенком.

Не забывайте о родных и друзьях. Новый год — это семейный праздник, во время которого вместе собираются даже дальние родственники и старые приятели.

Сделайте первый шаг — позвоните близким и уделите им чуточку внимания. Займитесь подготовкой подарков, а может даже напишите письма от руки.

Погрузитесь в атмосферу праздника с помощью тематической музыки и фильмов. Составьте плейлист, под который будут проходить ваши будни — с подходящим музыкальным сопровождением рутина перестанет быть серой и скучной.

Возможно, стоит пересмотреть взгляды на жизнь: вдруг дело не в празднике, а в ваших паттернах поведения. Оцените свое мировоззрение и перестаньте обесценивать то, что вас окружает.

Кроме того, дайте вашему телу больше эндорфинов: чаще выходите на свежий воздух, устраивайте неторопливые прогулки, ведь спешка вызывает тревогу. Подумайте, что вызывает у вас счастье, а что, наоборот, опустошение.

Наконец, спланируйте, чем займетесь на новогодних праздниках. Радующие вас дела с легкостью вернут вам ощущение праздничного волшебства, которого вам так не хватает.

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