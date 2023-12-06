В шести районах Петербурга появились новые электрозаправки

Сразу в шести районах Санкт-Петербурга появились новые электрозаправочные станции, позволяющие владельцам электромобилей удобно и быстро зарядить свой транспорт. Как сообщают в «Россетях Ленэнерго», новые ЭЗС отечественного производства теперь есть в Петродворцовом, Пушкинском, Приморском, Невском, Красногвардейском и Московском районах северной столицы. Мощность ЭЗС — 150 киловатт, а время зарядки до 80% в среднем составляет всего 15-25 минут.

«В течение нескольких лет компания активно создает зарядную инфраструктуру для электротранспорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На сегодня сеть „Россети Ленэнерго“ насчитывает 73 электрозарядные станции, из них 62 — для быстрой зарядки автомобиля, что позволяет компании оставаться лидером в Санкт-Петербурге по количеству таких объектов», — рассказал генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

При этом Игорь Кузьмин отметил, что «Россети Ленэнерго» стараются охватить наиболее оживленные дороги города и региона, подъезды к кольцевой (КАД) и магистрали (ЗСД), а также самые популярные места отдыха.

Новые зарядные станции «Россети Ленэнерго» расположены по адресам: