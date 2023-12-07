Магнитная буря может накрыть Землю в новогоднюю ночь

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 23 0

На Земле 31 декабря и 1 января прогнозируется магнитная буря

Магнитная буря может накрыть Землю в новогоднюю ночь

Фото: Thomas Schulz / dpa/picture-alliance / ТАСС

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Аналогичные природные явления также прогнозируются в конце декабря.

Магнитная буря может обрушиться на Землю в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го. Такой прогноз опубликован на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН). Буря ожидается слабая — класса G1. Аналогичные явления эксперты предсказывают 18, 19 и 22 декабря.

Буря уровня G1 обычно проходит совершенно незаметно для человека, интенсивность слишком мала. Сила как правило измеряется при помощи магнитометра. Умеренные бури оцениваются по шкале от -50 до -100 нТл (нанотесла), сильные от -100 до -200 нТл, экстремальные — выше -200 нТл. Условно ученые делят показатели на категории от G1, что не отражаются на навигационных системах, до G5, что влияют на спутники, электросети и радиосвязь.

Мощная магнитная буря уровня класса G3 наблюдалась на Земле 1 декабря. Она началась в полдень и была, по мнению специалистов, одной из сильнейших в уходящем году. Последствия этой солнечной вспышки ощутили на себе многие метеочувствительные жители планеты. Кроме того, в результате солнечной активности в небе над Иркутском возникло полярное сияние красного цвета. Похожее зрелище наблюдалось в Крыму, Ростовской и Воронежской областях из-за магнитной бури в ноябре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого влияют магнитные бури, какие симптомы при этом испытывает человек и как улучшить свое самочувствие в острый момент.

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