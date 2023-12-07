Двигатель грузового самолета загорелся при взлете в Улан-Удэ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 163 0

Что стало причиной произошедшего и есть ли пострадавшие?

Фото, видео: Jan Woitas / dpa/picture-alliance / ТАСС; 5-tv.ru

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Чрезвычайное происшествие произошло в Бурятии. В Улан-Удэво время совершения взлета у грузового самолета загорелся двигатель. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов, лайнер благополучно совершил вынужденную посадку, пострадавших нет.

Также 5-tv.ru удалось связаться с генеральным директором Международного аэропорта Байкала (город Улан-Удэ) Дмитрием Гармаевым. Он рассказал подробности. Грузовой рейс направлялся в Китай. Однако в связи с возникшими неполадками был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Приземлился в 08:35 по местному времени.

«Все службы аэропорта были приведены в (повышенную. — Прим. ред.) готовность», — рассказал он.

Причина возгорания двигателя самолета пока неизвестна. Это будет определять комиссия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему экстренную посадку в Челябинске пришлось совершить самолету авиакомпании Nordwind, выполнявшего рейс № 472 по маршруту Новосибирск — Сочи.

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