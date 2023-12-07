Теплый прием: как встретили Путина в Абу-Даби и Эр-Рияде

Президент России и его делегация встретились с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии. О чем договорились стороны?

Владимир Путин завершил однодневное турне на Ближний Восток. Глава государства побывал в Объединенных Арабских Эмиратах и в Саудовской аравии, где провел переговоры с лидерами двух стран. Встречали российскую делегацию с особыми почестями. Так, небо над Абу-Даби военные истребители даже окрасили в цвета российского триколора. Эксперты в один голос говорят: демонстрация такого уважения от ближайших союзников США — свидетельство полного провала антироссийской политики Запада. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок сопровождал президента.

Золотые мечи в руках саудовского почетного караула — такие же, как на государственном флаге, — символ победы в борьбе за свое государство. Изогнутый кинжал над поясом — такой же, как те, что символизируют справедливость на гербе. Владимира Путина встречают как дорого гостя. А принц еще и как старого друга.

Это уже традиционное для них приветствие. Все помнят, как Владимир Путин и Мухаммед бен Салман Аль Сауд здоровались на саммите G20 в Буэнос-Айресе. И потом улыбались друг другу периодически во время заседания. Вот и эти переговоры во многом — дружеская встреча.

«Мы ждали вас в Москве. Знаю, что обстоятельства внесли коррективы в эти планы. Но, как я уже сказал, ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений. И, действительно, находясь здесь, в регионе с плановым визитом в ОАЭ, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами, но следующая встреча должна быть в Москве!» — сказал Путин.

Огромный зал, на стороне хозяев — пустые кресла. Видно, что наша делегация на этих переговорах в большинстве. И представлял ее саудовскому принцу российский президент чуть ли не в два раза больше. Иногда давал характеристики.

«Этот занимается удобрениями. Есть шанс сделать нашу совместную компанию», — сказал Путин.

Глава российского Центробанка — единственная женщина на этой встрече. Стоит с непокрытой головой и принц жмет ей руку. Ситуация для мусульманской страны еще недавно совершенно недопустимая. Сейчас в стране невиданный эксперимент — трансформация общества. Страна открылась для туристов, женщинам разрешено водить автомобили, они все больше участвуют в жизни страны. Саудовская Аравия стремительно меняется. И выбирает, с кем развивать отношения дальше.

«Нам есть, что обсудить. У нас общие цели, интересы. Мы работаем вместе для достижения мира. В том числе и стран Ближнего Востока», — сказал Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

«За это время много было в наших отношениях, но за последние семь лет отношения приобрели такое качество и такой уровень, достигли такого уровня, которого никогда не было», — подчеркнул Путин.

Серьезные переговоры в расширенном составе, потом еще с глазу на глаз. А ведь за несколько часов до этого у Путина были большие переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов.

«Переговоры в Абу-Даби продлились намного дольше, чем предполагалась изначально. И сразу после них Владимир Путины вылетел в Эр-Рияд. Уже глубоким вечером», — сказал корреспондент.

Встреча с руководством Саудовской Аравии тоже получилась насыщенной. Договорились продолжать инвестиционное сотрудничество: детали, впрочем, не разглашают пока. Обсудили состояние энергетического рынка и сотрудничество в ОПЕК+.

«Стороны согласны в том что наши страны несут большую ответственность за взаимодействие в целях поддержания в стабильном состоянии рынка энергоносителей. Это сотрудничество будет продолжаться», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По итогам сейчас готовят общий документ. А дипломаты уже занимаются предстоящим визитом саудовского принца в Москву — обещал ведь.