Но не для всех: в России отменят комиссию за оплату коммунальных услуг

Нововведение коснется банков, расчетных центров и МФЦ.

Комиссию за оплату коммунальных услуг в России отменят, но не для всех. Ранее в Госдуме предлагали, в принципе, запретить брать дополнительные сборы с граждан. Но, судя по поправкам от комиссии освободят только тех, кто нуждается в социальной поддержке.

Список льготных категорий обещают уточнить позже. Нововведение коснется банков, расчетных центров и МФЦ.

Исключение сделают только для Почты России. Там при оплате услуг ЖКХ будут и дальше брать свои 3% от суммы в квитанции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Москвы больше не будут оплачивать 13-ю платежку по отоплению. Решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

Это решение сделать «погодную» корректировку платежей более плавной, предсказуемой и необременительной. Однако при необходимости, например в случае суровой зимы или наоборот, корректировка платежей будет происходить в течение года, при этом общий рост платежей не превысит 15%.