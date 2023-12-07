Буфетный вопрос: почему в некоторых театрах отказываются принимать карты

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Ряд театров в Москве отказывается принимать карты

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Как сотрудники объясняют сложившуюся ситуацию?

Столичные театры заподозрили в «серых» схемах — театралы не могут расплатиться в буфетах картами. Как выяснили «Известия», во многих учреждениях культуры принимают только наличные или переводы — чеков никто не выдает.

Причем при продаже алкоголя должны быть чеки с QR-кодами: они гарантируют, что гостю не продали контрафакт. Ситуацию сотрудники объясняют техническими сложностями — то терминал сломан, то интернета нет.

Но все это, скорее, отговорки. Эксперты считают, что заведения таким образом уходят от налогов, занимаясь теневой инкассацией.

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