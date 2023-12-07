Все зависит от прописки: какую пенсию получают российские звезды

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 23 0

Телеведущая Роза Сябитова получает пенсию в размере 15 тысяч рублей

Все зависит от прописки: какую пенсию получают российские звезды

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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От чего зависит размер выплат от государства?

Размер пенсии отечественных звезд зависит от наличия звания заслуженного или народного артиста, а также прописки в том или ином городе. По данным издания «Вечерняя Москва», самая скромная выплата в таком случае составляет около 15 тысяч рублей.

Звездный юрист Андрей Марочкин отметил, что пенсия у артистов, как у всех, рассчитывается с учетом трудового стажа и размера заработков.

«С отчислений от заработков в период трудовой деятельности артиста формируется его будущая пенсия. За звание заслуженного либо народного артиста РФ в Москве доплачивают около 30 тысяч рублей. Те, кто не имеет таких званий, получают пенсию, соотносимую со средней в столице — около 20–25 тысяч рублей», — объясняет эксперт.

Так, 61-летняя сваха Роза Сябитова получает 15 тысяч, но признается, что откладывает эти деньги, а живет на зарплату. А 73-летний Михаил Боярский, имеющий звание народного артиста РСФСР, прописан в Санкт-Петербурге и получает 20 тысяч.

Что касается артистов-москвичей, помимо пенсии им положены столичные надбавки в размере 30 тысяч. Такая пенсия у 73-летней Елены Прокловой.

Народный артист РФ Юрий Стоянов, которому летом исполнилось 66 лет, получает пенсию в 60 тысяч. Чуть меньше получает его коллега, народный артист РСФСР Владимир Винокур — 50 тысяч.

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