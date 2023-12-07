Госдума приняла законопроект об отмене комиссий при оплате ЖКУ для ряда граждан

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

Ожидается, что закон вступит в силу уже в следующем году. Кого коснутся изменения?

Госдума приняла законопроект об отмене комиссий при оплате ЖКУ для ряда граждан

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Некоторых граждан России могут освободить от комиссии при оплате услуг ЖКХ. Госдума в четверг, 7 декабря, приняла в окончательном чтении соответствующий законопроект.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года и будут закреплены в Жилищном кодексе России.

Изначально проектом предлагалось распространить отмену комиссии для всех физических лиц, однако было принято решение ввести изменения только для тех, кто нуждается в социальной поддержке. Перечень категорий таких лиц установит правительство России.

Кроме того, законопроект предусматривает поправки для банков и кредитных организаций, которые сегодня могут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ. При вступлении в силу закона введется запрет. Исключение сделают лишь для организаций федеральной почтовой связи.

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