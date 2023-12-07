Госдума приняла законопроект об отмене комиссий при оплате ЖКУ для ряда граждан

Ожидается, что закон вступит в силу уже в следующем году. Кого коснутся изменения?
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Некоторых граждан России могут освободить от комиссии при оплате услуг ЖКХ. Госдума в четверг, 7 декабря, приняла в окончательном чтении соответствующий законопроект.
Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года и будут закреплены в Жилищном кодексе России.
Изначально проектом предлагалось распространить отмену комиссии для всех физических лиц, однако было принято решение ввести изменения только для тех, кто нуждается в социальной поддержке. Перечень категорий таких лиц установит правительство России.
Кроме того, законопроект предусматривает поправки для банков и кредитных организаций, которые сегодня могут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ. При вступлении в силу закона введется запрет. Исключение сделают лишь для организаций федеральной почтовой связи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сэкономить на счетах за воду.
85%
1.20 100.14
1.01
Нашли ошибку?