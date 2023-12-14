«Без работы останемся»: звезды порассуждали об активном развитии нейросетей

Искусственный интеллект как вдохновляет, так и пугает многообразием своих возможностей.

XXVIII Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон», прошедшая в столичном Crocus City Hall, удивила сценическими решениями на базе технологий искусственного интеллекта. О нейросетях и их влиянии в будущем российские селебрити эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru.

На премию многие звезды пришли вместе со своими вторыми половинками: певец Ivan впервые вывел в свет жену Алину Сухоруких. Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов появился на дорожке со своей супругой Алисой Огородниковой, которую нечасто увидишь на светских мероприятиях. Участники российского дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер и Станислав Костюшкин также блистали перед камерами со своими женами.

Как поделился певец Ivan, активное использование нейросетей его как пугает, так и вдохновляет.

«Насколько нейросети точно могут, например, изменить и переделать мой личный голос. Я просто сам экспериментировал с этим. <…> Я думаю, что соцсети просто пестрят этими записями, что что-то меняется», — отметил артист.

Тем не менее, музыкант уверен, что стоит перестать активно заниматься разработкой искусственного интеллекта.

«А то мы так без работы останемся! Артисты, я имею в виду», — смеется Ivan.

Однако, как убежден певец, бесчувственные роботы в любом случае не смогут заменить ту самую искру и энергию, которую излучает талантливый человек, выступая на сцене.

«Все-таки эксклюзив видеть артиста вживую», — подметил Ivan.

По мнению Романа Архипова, в ближайшие 100 лет нейросети не займут место человека.

«Недавно в обсуждении сценария к будущему фильму один режиссер сказал очень интересную вещь. Он говорит: „Уже не существует человека, который может обыграть компьютер в шахматы, то есть уже не осталось никого из этих великих, потому что компьютер просчитывает шаги и не делает ошибок. Но шахматы придумал человек“. И поэтому правила игры все равно создает человек», — уверен экс-солист группы «Челси».

Подобного мнения придерживается и Денис Клявер.

«Пока будут живы люди, пока не придумают аутентичных роботов живых для нас, все будет хорошо. Пока во всяком случае. А подмены, я думаю, лет 50 еще не произойдет», — считает певец.

А Севиль, которая пришла на премию в образе черного лебедя, — девушка была одета в пышное длинное черное платье, уверена, что первостепенная задача нейросетей — делать человеческую жизнь более комфортной.

«Когда-то точно также боялись интернета, компьютера, что это все придет, и вместо того, чтобы облегчить жизнь людям, мы, наоборот, замечаем, как школьники вместо уроков просиживают часами за компьютером. Мне кажется, все в умении правильно использовать те или иные технологии», — убеждена певица.

Душу же, по мнению артистки, при всех своих преимуществах роботы заменить не смогут.

На Премии участники группы Filatov & Karas представили свой новый трек «Спойлер», который был сделан совместно с искусственным интеллектом. При создании песни высокие технологии сгенерировали тысячи разных музыкальных стилей.

Заветную золотую фигурку получили более 20 артистов, чьи композиции занимали лидирующие позиции в хит-параде «Золотой Граммофон» в эфире «Русского Радио». Певица Anna Asti забрала награду за свой нашумевший хит «Царица», Наталья Подольская — за песню «Конечно, да», а Юлианна Караулова получила сразу два граммофона: золотой — за трек «Сильная» и зеленый — за участие в мероприятиях по защите окружающей среды. Дима Билан выиграл спецнаграду — исполнителя назвали «Артистом года».

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