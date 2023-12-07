Создает уют и настроение: Pantone назвал главный цвет 2024 года

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 75 0

Pantone назвал персиковый главным цветом 2024 года

Создает уют и настроение: Pantone назвал главный цвет 2024 года

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Специалисты выбрали оттенок, который поможет людям успокоиться.

Институт цвета Pantone объявил главный цвет грядущего 2024 года — им стал персиковый оттенок 13-1023 Peach Fuzz. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Специалисты института пришли к выводу, что персиковый благотворно и успокаивающе влияет на настроение людей, а также создает ощущение уюта. Поэтому его советуют использовать не только в одежде — ведущие дизайнеры мира моды уже готовят презентации своих новых коллекций — но и применять его при оформлении домашнего интерьера.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Цветом 2023 года был Viva Magenta 18−1750 — малиново-красный, а 2022-го — оттенок сиреневого. Pantone прогнозирует глобальные цветовые тренды, а также проводит консультации по вопросам цвета в различных сферах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в рамках саммита BRICS+ Fashion состоялся показ брендов Турции, Китая и России.

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