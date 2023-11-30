В рамках саммита BRICS+ Fashion состоялся показ брендов Турции, Китая и РФ

Во второй день проходящего в Москве саммита BRICS+ Fashion Summit на трех площадках прошли показы брендов из разных стран — Турции, Китая и России. Об этом 30 ноября говорится в пресс-релизе мероприятия.

В паркинг-галерее парка «Зарядье» был проведен показ хедлайнера Стамбульской недели моды, турецкого бренда Arzu Kaprol. В Государственном историческом музее (ГИМ) свою коллекцию представил китайский бренд нестандартной классики CHNNYU. В Российской государственной библиотеке (РГБ) прошел показ бренда Alena Akhmadullina.

Также на саммите прошел новый трек деловой программы. В частности, трек «Предпринимательство» состоял из 11 дискуссий, одной пленарной сессии и трех TED-выступлений. Кроме того, в большом, малом и открытом залах МКЗ «Зарядье» можно было послушать лекции фешен-экспертов.

Продолжилась работа В2В-шоурума, где представлены более 120 дизайнеров из разных стран. Также прошли показы модных брендов и Московская ночь моды.

Позже в этот день участники саммита смогут посетить фестиваль короткометражек World Fashion Shorts в центре дизайна Artplay (мультимедийный зал) и обсудить фильмы с экспертами.

BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды и собрал представителей модной индустрии более чем из 60 стран. Мероприятие включает деловую программу, fashion-интенсив, модные показы российских и зарубежных брендов, В2В-шоурум и многое другое. Организатором выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы.