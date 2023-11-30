В рамках саммита BRICS+ Fashion состоялся показ брендов Турции, Китая и РФ

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Также на саммите прошел новый трек деловой программы.

В рамках саммита BRICS+ Fashion состоялся показ брендов Турции, Китая и РФ

Фото: Reuters / EVGENIA NOVOZHENINA

Во второй день проходящего в Москве саммита BRICS+ Fashion Summit на трех площадках прошли показы брендов из разных стран — Турции, Китая и России. Об этом 30 ноября говорится в пресс-релизе мероприятия. 

В паркинг-галерее парка «Зарядье» был проведен показ хедлайнера Стамбульской недели моды, турецкого бренда Arzu Kaprol. В Государственном историческом музее (ГИМ) свою коллекцию представил китайский бренд нестандартной классики CHNNYU. В Российской государственной библиотеке (РГБ) прошел показ бренда Alena Akhmadullina.

Также на саммите прошел новый трек деловой программы. В частности, трек «Предпринимательство» состоял из 11 дискуссий, одной пленарной сессии и трех TED-выступлений. Кроме того, в большом, малом и открытом залах МКЗ «Зарядье» можно было послушать лекции фешен-экспертов.

Продолжилась работа В2В-шоурума, где представлены более 120 дизайнеров из разных стран. Также прошли показы модных брендов и Московская ночь моды.

Позже в этот день участники саммита смогут посетить фестиваль короткометражек World Fashion Shorts в центре дизайна Artplay (мультимедийный зал) и обсудить фильмы с экспертами.

BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды и собрал представителей модной индустрии более чем из 60 стран. Мероприятие включает деловую программу, fashion-интенсив, модные показы российских и зарубежных брендов, В2В-шоурум и многое другое. Организатором выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

-1° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.88
0.27 97.65
0.58
Новогодний подарок Луны: когда делать денежную стрижку в декабре 2023

Последние новости

15:53
«Так совпало»: Захарова в шутку сравнила Лаврова с советским хоккеистом
15:45
Новости с передовой: российские бойцы теснят врага под Лисичанском
15:27
«Я могу вбить гвоздь!» — Филипп Киркоров не держит в доме прислугу
15:09
Рост по всем параметрам: экономист оценил бюджет России на 2024 год
15:00
«МегаФон» принял решение снизить необоснованно повышенные тарифы
14:51
«Это жизнь»: Зеленский начал сомневаться в возможности вступления Украины в НАТО

Сейчас читают

Повар раскрыла секрет идеального салата оливье
План «Сделка века»: что стоит за разговорами о ликвидация Израиля
Сомнительная профилактика: школьница отравилась противовирусными препаратами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд