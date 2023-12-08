«Высокий лоб, большие уши»: вдовец Гурченко нелепо оправдался за слова об изъянах жены

Считавшаяся эталоном красоты советская знаменитость имела свои особенности, не бросающиеся в глаза.

Людмила Гурченко была настоящей бьюти-иконой советского кино и театра. Публика восторгалась ее точеной фигурой, тонкой талией и аристократичными чертами лица. Актрису звали сниматься самые яркие по тем временам режиссеры и сценаристы, поскольку облик Гурченко вызывал в них невероятный трепет.

Правда, сама советская знаменитость была совсем иного мнения о своем внешнем виде. Гурченко постоянно терзалась вопросами, что еще ей можно улучшить. Последствиями этих переживаний стали постоянные пластические операции.

Свидетелем внутренних мучений легендарной актрисы стал ее шестой супруг. В эфире федеральной передачи кинопродюсер Сергей Сенин сознался: Гурченко как никто другой все знала о своих достоинствах и недостатках. Существование этих особенностей буквально изводило ее. Сильнее всего актриса переживала из-за «больших ушей и высокого лба»: о «недостатках» знаменитость заговаривала сама, а мужу приходилось лишь утешать ее время от времени.

«Люся никогда не считала себя красавицей и абсолютно искренне говорила об этом. Она говорила, что у нее высокий лоб, большие уши. Вот фигура красивая, ноги красивые, талия есть, а все остальное — дело ее рук. Она сама себя сделала», — подчеркнул 62-летний Сенин.

Уже с возрастом знаменитость хоть и не приняла свою внешность окончательно, но от вмешательств Гурченко все же приняла решение отказаться. Причиной стали возникшие на фоне возрастных изменений проблемы со здоровьем.

«Я последний муж Люси. Со мной она находилась в том возрасте, когда все по-другому. Не было у нее пластических операций при мне, а ранее, может, и были. Конечно, она следила за внешностью. Безусловно, как женщина, как актриса. Но все было умеренно, скромно. Я даже не замечал. Да, Интернет был завален какими-то новостями, как будто она не выходила из операционной. Это же из зависти делалось», — развенчал главный миф он.

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