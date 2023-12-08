Дешевле уже не будет: куда россияне полетят на отдых летом 2024 года

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Спрос на путевки в Абхазию увеличился в четыре раза

Фото, видео: Соколов Роман / ТАСС; 5-tv.ru

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Ранние бронирования позволяют сэкономить на путевке 20-30%.

Россияне активно бронируют путевки на следующее лето. Речь о курортных направлениях — Сочи, Адлер, Крым и другие места для пляжного отдыха.

Туроператоры отмечают рост спроса — на Анапу и Абхазию он уже увеличился в четыре раза. Ранние бронирования позволяют сэкономить на путевке 20-30%, при этом именно сейчас самые выгодные цены.

Эксперты советуют обратить внимание на Крым: говорят — дешевле, чем есть, уже не будет. Сейчас можно оформить недельный тур без питания и трансфера в гостинице три звезды за 23 тысячи на двоих.

Ранее 5-tv.ru писал, что самыми востребованными странами для отдыха на Новый год среди россиян стали ОАЭ, Таиланд и Египет. Помимо этих направлений, многие россияне предпочли улететь на новогодние каникулы на Маврикий, Шри-Ланку, в Индию, также в Абхазию. 

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