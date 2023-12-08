Ангел смерти: история самой безжалостной женщины-маньяка ХХ века

Все привыкли к тому, что самые страшные серийные убийцы в истории — это мужчины: Джек Потрошитель, Андрей Чикатило, Джеффри Дамер и многие другие. Однако мало кто знает, что существовала женщина, которая с легкостью могла бы посоревноваться в жестокости даже с самыми отпетыми преступниками.

Имя ей — Берта Гиффорд. Об истории одной из самых страшных женщин-убийц читайте в материале 5-tv.ru.

Детство и юность

Будущая душегубка родилась 30 октября 1871 года в США. Детство ее прошло в безмятежном городке Морс-Милл в обеспеченной семье.

С рождения Берту окружали любящие родители, а также девять братьев и сестер. Возможно, на психику Гиффорд повлияло то, что в юном возрасте она была членом крайне популярной в тех местах секты «Церковь Бога Веры Авраама», главным принципом которой было: «Молись и трудись».

В секте было довольно странное отношение к покойникам — настоятель «церкви» утверждал, что мертвые живут в могилах и ждут Второго пришествия, поэтому умерших необходимо особо хорошо почитать. В 21 год Берта вышла замуж, а через несколько лет вместе с супругом приобрела небольшой отель на окраине города Хиллсборо.

Примерно в то же время девушка познакомилась с молодым фермером и плотником Джином Гиффордом. Он был намного моложе девушки, а также помолвлен.

Самой же Берте не позволяло закрутить роман замужество. Однако уже в 1909 году супруг Берты крайне скоропостижно умирает от пневмонии и внезапного гастрита, а Джин расстается с невестой, что позволяет двум влюбленным соединить себя узами брака.

Ангел милосердия

Переехав с новым мужем в другой город, Берта начала заниматься кулинарией и благотворительной медициной, завоевав во всей округе репутацию честной, благородной и самоотверженной женщины. На протяжении 18 лет Гиффорд оказывала скорую помощь любому нуждающемуся в радиусе 20 миль.

И лишь одна маленькая деталь была странной в поведении Берты — медсестра не пропускала ни одних похорон. За все годы проживания в округе Франклин женщина не была на паре-тройке погребений, зачастую беря на себя организацию траурных церемоний.

Она не только помогала хоронить покойников, а даже участвовала в бальзамировании трупов. Местные жители были благодарны медсестре за такую заботу об ушедших близких, однако они и понятия не имели, что она имеет прямое отношение к скоропостижным смертям горожан.

Странная закономерность

В 1928 году начальник полиции Уэбстер-Гроувс выяснил, что более 17 человек, побывавших на приеме у заботливой миссис Гиффорд, в скором времени при загадочных обстоятельствах умирали от внезапно обострившегося гастрита. Странные смерти и раньше вызывали недоумение у жителей округа, однако их списывали на возраст, тяжелую работу на ферме и злоупотребление алкоголем.

Однако в 1922-м от гастрита внезапно скончалась трехлетняя девочка, дедушка которой пять лет назад также скоропостижно умер по той же причине, обратившись за помощью к Берте. Этот случай заставил людей вспомнить другие подозрительные смерти, которые невозможно было объяснить переутомлением или пьянством.

Например, в 1913 году от гастрита скончалась свекровь Берты, а через год — ее 13-летний шурин. Но самые странные случаи касались работников семьи Гиффордов: в 1917-м все от того же недуга умер работник Гиффордов Джеймс Луи Огл, который жаловался на задержку зарплаты аж на полгода.

А еще один работник Джордж Шамел похоронил шестерых детей и родную сестру. Все они прошли через «заботливые» руки медсестры.

Арест и суд

Чаша терпения местных жителей переполнилась после смертей 12-летнего Берди Унерстолла и 10-летнего Эдварда Бринли в 1926 и 1927 годах. Полицейский Эндрю Макдонелл решил провести эксгумацию тел и тщательно изучить останки.

Экспертиза показала, что все жители города, скончавшиеся от загадочного гастрита, были отравлены мышьяком. Опросив местных аптекарей и продавцов магазинов, Макдонелл выяснил, что регулярным покупателем яда был только один человек.

После задержания 25 августа 1928 года Берта отрицала все обвинения в свой адрес, а предъявленные доказательства ловко оборачивала в свою пользу. Однако на суде она появилась в абсолютно другом виде — Гиффорд не могла сосредоточить ни на чем взгляд, речь ее была бессвязной, а ответы — абсолютно нелогичными.

Осмотревшая ее команда психиатров пришла к выводу, что Берта заболела шизофренией. Внезапно проявившаяся болезнь теперь не позволяла привлечь к ответственности женщину, которая 18 лет совершала жуткие преступления в здравом уме.

Бесславный конец

Берта была помещена в психиатрическую больницу Фармингтона, где провела 23 года. По словам очевидцев, она упорно пыталась добиться разрешения снова стать медсестрой, уверяя, что она должна облегчать страдания больных.

Умерла «кровавая» медсестра 20 августа 1951 года. А бывший муж похоронил ее в родном городке Морс-Милл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о маньяке-каннибале, который искал своих жертв с топором в рюкзаке.