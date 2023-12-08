В приоритете: принц Саудовской Аравии не поехал в Британию ради встречи с Путиным

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Принц Саудовской Аравии отменил поездку в Британию из-за визита Путина

В приоритете: принц Саудовской Аравии не поехал в Британию ради встречи с Путиным

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Перенос планов у некоторых чиновников вызывает беспокойство, поскольку это может говорить о невысоком уровне отношений Лондона и Эр-Рияда.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман не поехал в Великобританию из-за визита президента России Владимира Путина. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на британских чиновников.

Великобритания и Саудовская Аравия, по данным СМИ, обсуждали встречу в течение нескольких месяцев. Однако планы пришлось отложить незадолго до приезда Путина.

При этом саудовские чиновники никак не связывают уровень отношений двух стран из-за переговоров с Россией. Но есть и те, кто считает, что перенос визита принца в Лондон вызывает «беспокойство, поскольку предполагает дипломатическую неудачу Великобритании перед лицом скоординированного дипломатического наступления Путина».

Несколько дней назад, 6 декабря, Путин завершил однодневное турне на Ближний Восток. Глава государства побывал в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, где провел переговоры с лидерами двух стран. Встречали российскую делегацию с особыми почестями.

Так, небо над Абу-Даби военные истребители даже окрасили в цвета российского триколора. Эксперты в один голос говорят: демонстрация такого уважения от ближайших союзников США — свидетельство полного провала антироссийской политики Запада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ОАЭ визитом Путина показали провал политики Запада.

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