«Были жалобы»: жену Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге
Жену Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге
Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru
Что произошло с супругой известного артиста, который сам недавно ложился в больницу?
Жену народного артиста РСФСР Михаила Боярского актрису Ларису Луппиан госпитализировали в одну из больниц Петербурга. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
«У нее были жалобы на общее состояние и работу сердца», — сказал собеседник.
Первично артистке поставили диагноз «нестабильная стенокардия». Луппиан будет наблюдаться в медицинском учреждении еще несколько дней.
Народная артистка России в настоящее время находится в ясном сознании. Однако, по данным источника, Луппиан вяло себя ощущает.
При этом актриса заявила 5-tv.ru, что находится дома. Она, по собственному признанию, чувствует себя хорошо.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаила Боярского выписали из больницы после инфаркта.
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