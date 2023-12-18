Столичный зритель придирчив: как Долина подытожила 50 лет творческой деятельности

На песнях народной артистки России выросло не одно поколение.

Лариса Долина подвела итог 50-летней творческой деятельности на сцене. В честь этого 5 декабря 2023 года народная артистка России вместе со своим коллективом подарила своим поклонникам праздник в Московском Международном Доме Музыки.

В тот вечер певица исполнила музыкальные произведения не только в эстрадном, но и в джазовом звучании.

«Джаз крайне редко входит в мою программу, которую я показываю обычно в московских концертных залах», — отметила Долина в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru перед концертом.

Не обошлось и без сюрпризов! Приглашенными гостями такого торжественного события стали участница шоу «Голос» Валерия Астапова и российский певец Артем Качер.

«Волнение от встречи с московским искушенным зрителем, которого невозможно обмануть. Собственно, я никогда их обманывала, но, тем не менее, зритель придирчивый, поэтому я очень тщательно готовилась к этому концерту», — поделилась народная артистка России.

Лариса Долина уже полвека сияет на сцене, на ее песнях выросло не одно поколение. Харизма и профессионализм — те черты, которые позволяют певице оставаться в строю и приковывать к себе интерес и внимание зрителей и слушателей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Долина отметила 50-летие на сцене.