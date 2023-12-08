Короткий «Звездный час» Сергея Супонева: почему жизнь телеведущего оборвалась слишком рано
Ровно 22 года назад умер телеведущий Супонев в результате несчастного случая
Фото: Борисов Виктор / ТАСС
Журналист погиб ровно 22 года назад. Ему было всего 38 лет.
Ровно 22 года назад, 8 декабря 2001 года, умер известный телеведущий Сергей Супонев. В 90-е он вел популярные передачи для детей и подростков «Звездный час», «Джунгли зовут» и «Марафон 15».
Журналист погиб в результате несчастного случая на 39-м году жизни. Он обожал адреналин и скорость. И именно риск привел его к смерти. Об этой трагедии вспомнил журнал StarHit.ru.
Супонев не справился с управлением снегохода и врезался в пристань в деревне Едиминово Тверской области. Телеведущий получил травмы, которые не совместимы с жизнью. Родственники до последнего отказывались верить, что это просто нечастный случай.
Они отмечали тот факт, что журналист активно продвигал идею отменить рекламу в прайм-тайм на ТВ, думали, вдруг это могло кому-то не понравиться.
Сестра телеведущего Елена рассказывала, что с ней даже связывались работники ТВ, которые делают программу про экстрасенсов. Ей предлагали докопаться до правды с помощью эзотерики. Но она не захотела, чтобы имя брата звучало в такой истории.
«Это серьезная травма для семьи, огромный шрам в душе и на сердце, который ничем не излечишь — ни поисками виновного, ни местью», — рассказывала сестра Супонева.
Но факты подтверждают, что журналист погиб в результате несчастного случая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, кто и как хоронил актрису Татьяну Владимирову.
Читайте также
85%
-0.93 98.84
-0.97
Нашли ошибку?