Короткий «Звездный час» Сергея Супонева: почему жизнь телеведущего оборвалась слишком рано

Журналист погиб ровно 22 года назад. Ему было всего 38 лет.

Ровно 22 года назад, 8 декабря 2001 года, умер известный телеведущий Сергей Супонев. В 90-е он вел популярные передачи для детей и подростков «Звездный час», «Джунгли зовут» и «Марафон 15».

Журналист погиб в результате несчастного случая на 39-м году жизни. Он обожал адреналин и скорость. И именно риск привел его к смерти. Об этой трагедии вспомнил журнал StarHit.ru.

Супонев не справился с управлением снегохода и врезался в пристань в деревне Едиминово Тверской области. Телеведущий получил травмы, которые не совместимы с жизнью. Родственники до последнего отказывались верить, что это просто нечастный случай.

Они отмечали тот факт, что журналист активно продвигал идею отменить рекламу в прайм-тайм на ТВ, думали, вдруг это могло кому-то не понравиться.

Сестра телеведущего Елена рассказывала, что с ней даже связывались работники ТВ, которые делают программу про экстрасенсов. Ей предлагали докопаться до правды с помощью эзотерики. Но она не захотела, чтобы имя брата звучало в такой истории.

«Это серьезная травма для семьи, огромный шрам в душе и на сердце, который ничем не излечишь — ни поисками виновного, ни местью», — рассказывала сестра Супонева.

Но факты подтверждают, что журналист погиб в результате несчастного случая.

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