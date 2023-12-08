Все в закрытом формате: кто и как хоронил актрису Татьяну Владимирову

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 980 0

В Москве похоронили актрису Татьяну Владимирову

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Звезда «Склифосовского» скончалась 5 декабря после продолжительной болезни.

В Москве простились с народной артисткой России, актрисой московского театра Et Cetera Татьяной Владимировой. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры из храма Святого Иоанна Воина на Якиманке, где проходило отпевание.

Церемония прощания была закрытой. Как отмечает источник, прощальных речей от родственников и коллег не было. Известно, что после отпевания актрису кремируют.

Татьяна Владимирова скончалась 5 декабря. Причиной смерти стал тяжелый недуг. Однако какой именно, неизвестно.

Актриса прославилась благодаря ролям в таких проектах, как «Склифосовский», «Мосгаз» и «Москва, я люблю тебя». Среди театральных заслуг в послужном списке Владимировой значатся постановки «Дядя Ваня», «Руководство для желающих жениться», «Лекарь поневоле», «За горизонтом», «Старый друг лучше новых двух», «Дон Кихот» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем еще была знаменита звезда «Склифосовского» Татьяна Владимирова.

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