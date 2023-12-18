«По таланту достается человеку»: какое место занимает кулинария в жизни звезд

Любишь вкусно есть, люби и за плитой стоять!

Премьера комедии «Новогодний шеф» прошла в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм», где российские селебрити эксклюзивно рассказали автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко, какое место занимает кулинария в их жизни.

По сюжету Виктор (Павел Прилучный) владеет модным столичным рестораном, однако бизнес претерпевает определенные трудности. Чтобы возродить интерес к месту, было принято решение удивить гостей блюдами в новогоднюю ночь, в которую, кстати говоря, все столики забронированы! Однако 31 декабря шеф-повар уходит из ресторана вместе со всей своей командой. Казалось бы, все потеряно, как вдруг появляется Олеся (Зоя Бербер) — владелица кухни на дому в подмосковном поселке, которая привезла по заказу Виктора пирожные. Ресторатор предлагает Олесе стать шеф-поваром в праздничную ночь, так как уверен, что с помощью своих блюд она способна у людей воскресать теплые воспоминания. Но девушка не может принять предложение, так как обещала своему сыну Кириллу организовать новогодний праздник. Смогут ли в итоге герои накормить всех гостей уникальными блюдами и сдержать слово перед ребенком?

Исполнительница главной роли Зоя Бербер, которая впервые вышла в свет с возлюбленным Максимом Белбородовым, рассказала немного о своей героине.

«Ее любовь к готовке — это что-то сверху, как по таланту достается человеку. Надо посмотреть фильм. Она не просто так готовит, у нее есть секрет», — заинтриговала актриса.

Зоя Бербер, в отличие от Олеси, не так сильна в кулинарии, она больше любит есть вкусные блюда, которые как раз-таки прекрасно готовит ее жених.

В семье экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина и его жены Марины Ичетовкиной готовка равномерно распределена по всем членам семьи. Певец отвечает за мясо, его супруга может похвастаться вкусным борщом, а их общая дочь Ника готовит отменную шарлотку.

«Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, но не только, поверьте. И для меня нет какой-то большой проблемы самому что-то приготовить. Тем более, что макароны по-флотски лучше делаю я!» — заявил Левкин.

Писатель Остап Стужев честно признался, что не получает удовольствия от процесса готовки, однако при необходимости может легко состряпать то или иное блюдо. Самое необычное — печеный поросенок с яблоками.

Певица Лиза Гинзбург призналась, что готовка является ее вторым хобби после музыки. Девушка отдает предпочтение итальянской кухне.

«Обычно, когда у меня есть время, я прихожу домой вечером, и на ужин готовлю себе какую-нибудь пасту. Стараюсь пробовать разные новые рецепты и придумывать сама, это мне прямо очень интересно», — поделилась Гинзбург.

Участники группы «Ф’эмили» Эмили и Платон из-за любви к кулинарии даже создали отдельную рубрику в своих социальных сетях, где делятся интересными рецептами. Сам Платон обычно готовит всей семье овощной салат, а также делает для домашних курицу в кокосовом молоке и соусе «Карри».

«Иногда мы встаем по утрам, и у нас с сестренкой Николь вся кухня становится белой из-за муки, мы обожаем готовить печенье!» — призналась Эмили.

Ранее 5-tv.ru писал, что на показе фильма «Дворец» звезды поделились новогодними традициями.