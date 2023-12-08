Актеру из фильма «Один дома» удалят часть челюсти из-за рака

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 42 0

У актера Кена Хадсона Кэмпбелла обнаружили рак в ротовой полости

Актеру из фильма «Один дома» удалят часть челюсти из-за рака

Фото: www.globallookpress.com / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

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Исполнивший в картине роль Санта-Клауса Кен Хадсон Кэмпбелл серьезно болен.

Американский актер, известный по роли Санта-Клауса в фильме «Один дома», Кен Хадсон Кэмпбелл серьезно болен. У артиста нашли рак в ротовой полости. Чтобы остановить распространение онкологии, мужчине удалят часть челюсти. Об этом сообщил актер и его семья на странице краудфандинговой платформы GoFundMe.

Как сообщает издание People, рак у 61-летнего актера диагностировали в конце октября 2023 года. Дочь Кэмпбелла Микаэла сообщила, чтобы остановить рост опухоли, ее отцу удалят участок лимфатической системы, большую часть челюсти и кость в ноге, которую используют для реконструкции лица.

После операции актер отправится на лучевую терапию и курс химиотерапии. Еще ему предстоит пройти долгую реабилитацию. Также, скорее всего, ему понадобиться помощь физиотерапевта и логопеда, который поможет ему научиться заново говорить.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что здоровье осужденной Наталии Дрожжиной ухудшилось.

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