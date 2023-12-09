Иммунитет взлетит до небес! Какие ягоды нужно есть зимой

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 46 0

Для поддержания иммунитета зимой стоит есть бруснику и облепиху

Иммунитет взлетит до небес! Какие ягоды нужно есть зимой

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Читайте нас в: Дзен Новости

Ягоды — это не только вкусная, но и очень полезная пища!

С наступлением холодов вопрос о насыщении организма различными микроэлементами возникает у каждого человека. Поднять иммунитет зимой поможет брусника, клюква и облепиха. Эти ягоды просто кладезь витаминов!

Чем полезна клюква

Эта ягода обладает поливитаминным комплексом, в ней содержатся витамины С, РР, К, В1, В2, микро- и макроэлементы, флавоноиды, сахара, пектиновые, красящие, азотистые, дубильные вещества и фитонциды. Также она богата органическими кислотами.

Клюкву следует употреблять как при профилактике простудных заболеваний, так и в периоды физического, умственного и эмоционального напряжения.

Чем полезна брусника

Эта ягода богата витаминами A, С и Е. Также в ней много пектина, каротина, калия, магния, марганца, железа и фосфора.

Бруснику особенно рекомендуется употреблять людям, страдающим хронической усталостью и пониженным иммунитетом. А листья ягоды можно использовать как добавку в чай, пишет aif.ru.

Чем полезна облепиха

В этой ягоде огромный перечень витаминов — С, B1, B2, B3, В6, B9, К, Р, Е. Она богата и другими полезными веществами. Облепиха имеет противовирусное действие и укрепляет иммунитет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие овощи и фрукты лучше всего есть зимой для здоровья.

-14° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:09
В парламенте Болгарии произошла драка из-за передачи ВСУ списанной бронетехники
3:35
Защитницу моря убила акула: погибла дочь известного мексиканского музыканта
3:15
Иммунитет взлетит до небес! Какие ягоды нужно есть зимой
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака
2:36
Правящую династию ОАЭ признали богатейшей семьей мира в 2023 году
1:55
Экс-депутат Рады Царев об убийстве Кивы: «Перечень согласовывается с Зеленским»

Сейчас читают

Экс-депутат Рады Царев об убийстве Кивы: «Перечень согласовывается с Зеленским»
Сергей Пенкин получил звание заслуженного артиста РФ: «Я долго этого ждал»
Дожить до ста: исследователь долголетия нашел самый полезный завтрак
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам