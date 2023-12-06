Кладезь витаминов: что лучше всего есть зимой для здоровья

Для поддержания здоровья зимой нужно есть сезонные фрукты и овощи
Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock; 5-tv.ru
С наступлением холодов остро встает вопрос о насыщении организма различными микроэлементами. Где их взять?
Сезонные фрукты и овощи считаются самыми полезными. В них много витаминов, что особенно важно зимой.
Промежуток с декабря по февраль — не самое урожайное время в России. Зато это период созревания цитрусовых в теплых странах. Именно апельсины, мандарины, лимоны и другие фрукты укрепят иммунитет в холодное время года.
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Что есть в декабре
- Все виды капусты;
- Тыкву, репу, лук-порей, морковь, свеклу, картофель;
- Айву, артишоки, хурму, гранат, клюкву, шиповник.
Что есть в январе
- Авокадо, ананасы, бананы, киви;
- Томаты, редьку, капусту, лук-шалот и лук-порей, репу.
Что есть в феврале
- Брокколи, тыкву, виноград, груши и яблоки;
- Зелень — базилик, зеленый лук, кресс-салат, петрушку, розмарин, тимьян, шалфей.
С приходом зимы остро встает вопрос о насыщении организма витаминами. А хурма — кладезь полезных микроэлементов. Какую неоценимую пользу для организма несет этот плод — читайте в нашем материале.
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