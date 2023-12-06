Кладезь витаминов: что лучше всего есть зимой для здоровья

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 293 0

Для поддержания здоровья зимой нужно есть сезонные фрукты и овощи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

С наступлением холодов остро встает вопрос о насыщении организма различными микроэлементами. Где их взять?

Сезонные фрукты и овощи считаются самыми полезными. В них много витаминов, что особенно важно зимой.

Промежуток с декабря по февраль — не самое урожайное время в России. Зато это период созревания цитрусовых в теплых странах. Именно апельсины, мандарины, лимоны и другие фрукты укрепят иммунитет в холодное время года.

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Что есть в декабре

  • Все виды капусты;
  • Тыкву, репу, лук-порей, морковь, свеклу, картофель;
  • Айву, артишоки, хурму, гранат, клюкву, шиповник.

Что есть в январе

  • Авокадо, ананасы, бананы, киви;
  • Томаты, редьку, капусту, лук-шалот и лук-порей, репу.

Что есть в феврале

  • Брокколи, тыкву, виноград, груши и яблоки;
  • Зелень — базилик, зеленый лук, кресс-салат, петрушку, розмарин, тимьян, шалфей.

С приходом зимы остро встает вопрос о насыщении организма витаминами. А хурма — кладезь полезных микроэлементов. Какую неоценимую пользу для организма несет этот плод — читайте в нашем материале.

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