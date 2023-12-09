В Финляндии обнаружили ранее не встречавшихся в стране тараканов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 42 0

Длина насекомого — более трех сантиметров!

В Финляндии обнаружили ранее не встречавшихся в стране тараканов

Фото: www.globallookpress.com / B. Trapp

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В Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся в стране вид огромных тараканов. Об этом сообщает телеканал YLE со ссылкой на университет Оулу.

Отмечается, что обнаруженное насекомое длиной более трех сантиметров отнесли к виду дымчато-коричневых тараканов (Periplaneta fuliginosa). Предположительно, они проникли в страну при транспортировке международных грузов.

По словам руководителя университета Оулу Марко Мутанену, как и другие виды, эти тараканы могут распространять болезни, вызывать аллергию и астму.

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