В Финляндии обнаружили ранее не встречавшихся в стране тараканов

В Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся в стране вид огромных тараканов. Об этом сообщает телеканал YLE со ссылкой на университет Оулу.

Отмечается, что обнаруженное насекомое длиной более трех сантиметров отнесли к виду дымчато-коричневых тараканов (Periplaneta fuliginosa). Предположительно, они проникли в страну при транспортировке международных грузов.

По словам руководителя университета Оулу Марко Мутанену, как и другие виды, эти тараканы могут распространять болезни, вызывать аллергию и астму.

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