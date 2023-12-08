Невероятно редкое существо родилось в США

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Редкий белый аллигатор родился во Флориде

Фото, видео: 5-tv.ru

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Во всем мире известно о существовании всего семи таких животных.

Невероятно редкое существо родилось в США. Парк пресмыкающихся во Флориде объявил о появлении уникального аллигатора, который вылупился абсолютно белым.

Это результат редкой мутации, вызывающей потерю пигмента. Во всем мире известно о существовании всего семи таких аллигаторов.

Они редко выживают в дикой природе, но работники парка с первых минут окружили детеныша заботой. Крошечный аллигатор стал местной звездой, и вовсю участвует в фотосессиях.

Когда подрастет, его поселят вместе с другими собратьями нормального окраса. А пока посетителям предлагают выбрать имя белоснежному малышу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крымском зоопарке появилась первая бегемотиха. Фрида, так зовут животное, приехала на полуостров из Сочи. В Бахчисарайском парке бегемотиха поселилась в просторном вольере — его площадь 400 квадратных метров.

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