Все помнят их лица: звезды Голливуда, фамилии которых почти никто не знает
Эти талантливые актеры давно примелькались широкой публике, но фамилии так и не закрепились в памяти зрителя. Кто из голливудских знаменитостей известен лицом, а не инициалами в паспорте?
Фото: www.globallookpress.com / TriStar Pictures
В Голливуде помимо всем известных любимцев снимается множество популярных актеров, которых все знают в лицо, но не сразу вспоминают по имени. Эти исполнители ролей давно заслужили повсеместное одобрение, но закрепиться в памяти зрителей с фамилией им пока так и не удалось, но готовы поспорить: всех их вы точно узнаете по щелчку пальца и даже сможете сказать, в каких именно фильмах они снимались.
Луи Гусман
Характерный пуэрториканский актер с внешностью головореза — именно в таком брутальном амплуа он впервые и предстал перед телезрителями в сериале «Полиция Майами: Отдел нравов». Затем в биографии актера последовала череда ролей бандитов и полицейских: образы и тех, и других актер воплощал с одинаковым успехом.
К середине 90-х Гусман стал практически незаменимым человеком у режиссеров и своим в киношной среде. Применение таланту Гусмана нашли и Пол Томас Андерсон, и Стивен Содерберг. Луи успешно совмещал работу в кино и на ТВ: отсидев в свое время три года в «Тюрьме «Оз», Луис недавно снова вернулся в мир криминала, сыграв в сериале «Нарко» колумбийского наркобарона Хосе Родригеса Гачу. Была в послужном списке пуэрториканца и мелодрама, которой он особенно гордится. Но даже несмотря на такой разброс ролей, фамилия актера зрителю так и не запомнилась.
Дэвид Харбор
Дэвиду Харбору повезло чуть больше, чем некоторым его коллегам: благодаря роли шерифа Хоппера в сериальном хите «Очень странные дела» зрители наконец смогли с первого взгляда узнать его в «Отряде самоубийц». Вряд ли бы до этого зрители с такой же легкостью вспомнили сотрудника ЦРУ из «Кванта милосердия», коррумпированного сотрудника ФБР из «Черной мессы», совестливого полицейского на службе у русской мафии из «Великого уравнителя».
Джованни Рибизи
Этот светлокожий актер начинал свой карьерный путь как брат героини Лизы Кудроу из сериала «Друзья». Первой же по-настоящему значительной картиной в его фильмографии стало «Шоссе вникуда» Дэвида Линча, а первой по-настоящему прибыльной — «Спасти рядового Райана». Хотя в обоих проектах запомнить Рибизи было достаточно сложно. Гораздо лучше отпечатывались в памяти его персонажи из драмы «Бойлерная», где он дружил с Вином Дизелем, и из нашумевшего триллера «База Клейтон», где он практически весь фильм пролежал на больничной койке. Все дело в том, что Рибизи преимущественно второплановый актер и даже гордится этим. Тот факт, что его узнают в лицо фанаты, но никто не может вспомнить фамилии, Джованни совсем не расстраивает, а, скорее, смешит. К таким казусам актер давно привык и не отказывает в совместных фото.
Ким Диккенс
Роль в «Невидимке» у Пола Верховена чуть не определила всю будущую карьеру Ким Диккенс: еще долгое время после этого проекта актрису звали исключительно на вторые роли в фильмы «Меркурии в опасности», «Доме из песка и тумана», «Даре». Проявиться актрисе помогли сериалы телеканала HBO: «Дедвуд» и «Тримей». После роли упертого детектива в «Исчезнувшей» актриса сумела взять карьеру под свой контроль. Подтверждение тому — ее участие в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов» и новом фильме Тима Бертона «Дом странных детей мисс Перегрин». Хоть и по сей день фамилия актрисы не сразу приходит на ум, зато не узнать Ким внешне просто невозможно.
Майкл Айронсайд
Канадский актер, на счету которого не один десяток воплощений злодеев. Именно благодаря характерному дьявольскому облику в коллекции этого актера были такие герои, как — Дэррил Ривок из «Сканеров», Рихтер из «Вспомнить все» и генерал Катана из неканонического «Горца-2». В нулевые актер пошел по кривой дорожке и начал сниматься в проходных картинах, но позже сумел «выплыть» и отметился в нашумевших «Машинисте», «Наблюдении» и «Терминаторе».
Помимо ролей антагонистов в списке Айронсайда есть и позитивные воплощения В свое время Майкл сыграл лейтенанта Джина Расчека — командира «Звездного десанта». Если кто-то чудом до сих пор не видел, как герой Айронсайда кричит новобранцам: «Ну что, гориллы, вы собрались жить вечно!», тот ничего не видел в кино, пишет Daily Afisha.
Ранее 5-tv.ru писал о пяти деталях в популярных фильмах, которые не сразу бросаются в глаза.
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