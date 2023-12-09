Дебют в кино: как выглядят и чем занимаются дети российских звезд

На кого больше похожа дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус?

О том, сколько детей у певицы Полины Гагариной, чем они занимаются, планируют ли становиться артистами, также о дебюте дочки Юлии Пересильд в кино сообщило издание Liza.ru.

Полина Гагарина

Instagram* / gagara1987

У Полины Гагариной двое детей — 15-летний сын Андрей, родившийся в браке артистки с актером Петром Кисловым, и шестилетняя дочь Мия, отцом которой является фотограф Дмитрий Исхаков.

В мае 2023-го маленькая Мия впервые выступила на большой сцене, спев дуэтом вместе с мамой. Однако многим поклонникам не понравился номер.

Сама певица призналась, что у дочери хорошее чувство ритма, чему невозможно научить, однако голос отсутствует.

«Но голоса нет, слух — просто медведь наступил на ухо, поэтому у нас нет никаких амбиций становиться певицей», — поделилась с фанатами артистка, добавив, что музыкальный талант унаследовал ее сын Андрей. У него, по словам звездной матери, абсолютный слух, он занимается музыкой.

Кристина Асмус

Instagram* / asmuskristina

Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов разошлись в 2020-м после семилетнего брака. У них подрастает дочь Настя. В январе 2024-го девочке исполнится 10 лет.

Многие отмечают, что наследница Харламова внешне очень похожа на своего именитого отца.

«Поразительное сходство с отцом», «Маленький Гарик!», — делятся мнением в сети интернет-пользователи.

Однако некоторым кажется, что Анастасия — копия Асмус.

Юлия Пересильд

Instagram* / juliaperesild

Актриса Юлия Пересильд много лет состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. У них родились две дочери: Анна и Мария. 14-летняя Анна пошла по стопам родителей. Недавно она впервые снялась в кино, сыграв одну из ключевых ролей в популярном криминальном сериале.

Известно, что Учитель был против этих съемок, его, в частности, не устраивало большое количество откровенных и жестоких сцен в кинокартине. Но юная актриса смогла уговорить отца.

Ранее 5-tv.ru писал, что актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник сыграли тайную свадьбу.

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