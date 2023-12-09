Единственная отдушина: в чем причина одиночества звезды «Сватов» Татьяны Кравченко

Почему артистка зареклась выходить замуж в третий раз?

Актриса Татьяна Кравченко широко известна по многочисленным работам в кино. Всего в ее копилке свыше ста тридцати фильмов. Наибольшую известность у российского зрителя она получила после роли Валюхи в сериале «Сваты».

Татьяна Васильевна является одной из ведущих актрис театра «Ленком». У нее сложилась блестящая карьера, но о ее личной жизни такого не скажешь. Оба брака знаменитости завершились разводом, отношения с родителями были сложными с самого детства, а единственной отдушиной для нее является дочь. 9 декабря народная артистка РФ отмечает 70-летний юбилей. Портал StarHit.ru рассказал о творческом пути кинозвезды и о том, почему ее настоящая семья оказалась противоположностью экранной.

Нелюбимая падчерица

Родители Татьяны познакомились в Донецке, Василий Токарев тогда был женат и воспитывал двух детей. Несмотря на это он закрутил роман с матерью будущей актрисы.

О существовании Токарева маленькая Таня узнала не сразу. Когда ей было три, ее мама вышла замуж за Эдуарда Яковлева, он дал дочке новоиспеченной жены свои фамилию и отчество. Девочка была уверена, что Эдуард ее родной отец, пока будучи семиклассницей во время уборки не обнаружила в ящике документ об удочерении.

Мать ей призналась, что ее биологический отец умер от онкологии через месяц после ее рождения.

Отношения с мамой и отчимом ухудшались с каждым годом, жить вместе стало невыносимо. Таня всегда задерживалась в школе после уроков, — в драмкружке, на различных дополнительных занятиях и в спортивных секциях — лишь бы не злить родителей своим присутствием и не нарываться на скандал.

В 18 лет она поступила в театральный вуз, но поддержки от близких не дождалась. Узнав, что падчерицу берут в «Щепку», отчим подвел ее к зеркалу и сказал: «Погляди на себя, ну какая из тебя артистка? Ни копейки не дам даже на проживание в столице, будешь еще локти кусать».

После этих слов, и в целом после нелегкой жизни в родительском доме, Татьяна твердо решила доказать, чего стоит. Через год Алла Тарасова буквально переманила талантливую студентку в Школу-студию МХАТ, диплом Татьяна получила уже там.

Два неудачных брака

В Москве Кравченко начала встречаться с художником-постановщиком Школы-студии МХАТ Владимиром Лавинским. Он стал ее первым мужем, однако актриса делилась, что они поженились без любви.

Муж уговорил перспективную артистку сделать аборт, когда та была на четвертом курсе. Это стало толчком к разрыву брака. Кравченко к тому же знала, что супруг ей изменяет. Она в свою очередь была влюблена в коллегу Александра Абдулова.

На взаимность она не претендовала: Абдулову нравились девушки другого сорта — маленькие, хрупкие, из столичной богемы. Актрисе, избавившейся от ужасного говора, приходилось довольствоваться игрой в любовь на сцене и в кино.

На съемках фильма «Летняя поездка к морю» Татьяна познакомилась с администратором ленты Дмитрием Гербачевским. Однажды он пригласил актрису в свой номер, но она решила зайти к нему только на следующий день, незадолго до возвращения в столицу. Прощаясь, они поцеловались, и актриса представила в мечтах, что при возврате на площадку через три дня у нее начнется страстный роман. К сожалению, этого не сбылось: Гербачевский привез с собой невесту из Болгарии.

Потом стало известно, что Дмитрий женился на избраннице, и Кравченко пришлось отпустить ситуацию. По прошествии лет актриса встретилась с Гербачевским на «Ленфильме». Будучи женатым, он попросил ее номер телефона, но она, навсегда решившая держаться подальше от женатых мужчин, дала ложный номер.

Еще через пару лет судьба вновь свела их. Выяснилось, что продюсер расстался с женой. Так, они начали встречаться, поженились, в браке родилась дочь Анна. Они прожили вместе шесть лет.

Кравченко сама подала на развод, муж ее постоянно избивал. Знаменитость дала себе слово, что больше никогда не выйдет замуж, так как, оглядываясь на свое прошлое, не хотела, чтобы дочь воспитывал отчим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Кравченко поведала о жизни оставшейся в Донецке сестры.