Вдова бывшего Волочковой встретила годовщину свадьбы одна: только слезы и грусть

Пара поженилась ровно год назад. К сожалению, долгой совместной жизни не случилось.

Вдова экс-любовника Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова разместила публикацию в своем блоге, в которой винит себя в смерти мужа. 9 декабря у них должна была быть годовщина свадьбы.

«9.12.2022 — этот день мы считали самым счастливым, день рождения нашей семьи, которая разбилась 28.11.2023. Как же хочется все исправить, но сегодня только слезы и грусть… Я буду любить тебя всегда», — написала Анастасия Кондрачук.

Кузнецова нашли мертвым в камере СИЗО «Матросская тишина» в конце прошлого месяца. Его арестовали по подозрению в избиении этой самой 28-летней супруги, которая сегодня не может простить себе страшной трагедии. Что стало причиной ссоры в семье— точно не известно, но, по некоторым данным, причиной скандала стала ревность. Так это или нет — Кондрачук не комментирует.

По факту гибели мужчины организована проверка: не исключается, что мужчина решил добровольно уйти из жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликовано последнее письмо экс-любовнику Волочковой Кузнецову от жены.

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