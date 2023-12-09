«В статусе, с качественным телом»: о ком мечтает Катя Лель после развода
Певица Катя Лель после развода хочет мужчину с красивым телом
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Артистка подробно рассказала, каким видит своего будущего избранника.
Разведенная певица Катя Лель призналась, что мечтает о мужчине с красивым телом. Об этом она признала в беседе с журналистами портала «Страсти».
Артистка развелась с мужем после 15 лет брака. По словам звезды российского шоу-бизнеса, они с супругом разошлись мирно. При этом инициировала расторжение брака сама Лель.
Исполнительница сообщила, что не планирует ставить крест на личной жизни. Так, она перечислила целый ряд требований к претендентам на звание ее возлюбленного.
«Он должен быть с любовью к себе, с телом, которое должно быть качественным. Не формата прям „вау“, нет, но человек должен любить, уважать себя. Он должен быть в статусе, осознанным. Интересным собеседником для меня и в высоких вибрациях, высоких энергиях», — поделилась знаменитость, подчеркнув, что, если между ними будут разные частоты, то ей с избранником не о чем будет говорить.
Ранее 5-tv.ru писал, что Катя Лель держит у входа в квартиру странный предмет.
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