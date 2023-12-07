«Как овчарка»: Катя Лель держит у входа в квартиру странный предмет

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Рита Миронова
Рита Миронова 36 0

Катя Лель рассказала, что возле ее лифта 15 лет стоит игрушечная собака

«Как овчарка»: Катя Лель держит у входа в квартиру странный предмет

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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До этого звезда удивляла заявлениями про инопланетян, а теперь появилось что-то новое.

Возле квартиры Кати Лель уже 15 лет стоит огромная черная собака. Певица рассказала изданию NEWS.ru, что это — обычная игрушка, которая, однако, сильно пугает людей.

«Она настолько похожа на настоящую, как овчарка. Каждый, кто выходит, все думают, что настоящая», — поделилась артистка.

Такую собаку Лель получила в подарок — причем она до сих пор не знает, от кого. Игрушку звезда поставила на выходе из лифта — так «питомец» и простоял там верно долгие 15 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лель развелась с мужем после 15 лет брака. По словам подруги семьи, Игорь Кузнецов не является успешным бизнесменом.

Заработок у него непостоянный, а получал он в разы меньше супруги. Артистка пыталась поговорить с любимым, но ничего в семье не менялось.

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