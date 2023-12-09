Стенд курорта «Игора» появился на выставке «Россия» на ВДНХ

Стенд курорта «Игора» представлен на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в составе экспозиции Ленинградской области.

«С 5 декабря на стенде Ленинградской области активная зима и представляет ее всесезонный курорт „Игора“. У нас здесь прекрасная арт-инсталляция, как выглядит наш курорт зимой. Это большое количество елок, сосен, огромная инфраструктура и, конечно, наши коллеги — автодром „Игора Драйв“ рядом», — рассказала коммерческий директор курорта «Игора» Елена Махрова.

Также посетители выставки могут изучить интерактивную карту, на которой представлен маршрут авторского тура по Ленинградской области и Карелии «Энергия Ладоги». В него включены курорт «Игора», автодром «Игора Драйв», а также самые интересные достопримечательности региона.

Для гостей стенда организовали встречу с фигуристами, чемпионами мира Алексеем Тихоновым и Марией Петровой, которые рассказали о многообразии видов спорта, которыми можно заняться на курорте «Игора».

«Каждый может найти себе занятие по душе, это необязательно фигурное катание. Когда в одном комплексе существует разнообразие видов спорта, это очень интересно и здорово для людей, они могут попробовать, а потом выбрать и начать заниматься», — отметила Мария Петрова.

«Велосипеды, водные прогулки на сапах, на лодках, на водных велосипедах, плавание просто в конце концов, вейксерфинг. Это огромное количество. Зимой лыжи, коньки, хоккей. „Игора“ это все предоставляет, и это просто чудесно», — сказал Алексей Тихонов.

Уникальная по своему масштабу выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства — 4 ноября. Жители и гости Москвы получили возможность посетить целых четыре десятка площадок, на которых представлены культура и лучшие достижения всех 89 регионов страны. В день проводится до 500 экскурсий.