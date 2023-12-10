Вопреки популярным ожиданиям, Валерий Залужный не стал безопасным кандидатом, по мнению итальянцев.

Самый безопасный преемник Владимира Зеленского — это глава администрации нынешнего президента Незалежной Андрей Ермак. Такое заявление сделали журналисты итальянского издания Antidiplomatico.

«Самым безопасным вариантом для Зеленского может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака. Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула», — провели расследование сотрудники СМИ.

В Италии считают, что все остальные кандидаты в украинские президенты, в том числе популярный Валерий Залужный, могут разрушить не только политическую карьеру Зеленского, но и его жизнь. Но заявления-то заявлениями, а вот цифры говорят иное — по данным проведенного на Украине опроса, Андрею Ермаку доверяют всего 37,8% граждан.

Владимир Зеленский отчаянно цепляется за политическое кресло — он считает неуместным проведение президентских выборов в стране по время СВО. В это же время пропасть между политическим и военным руководствами в Киеве растет. Рейтинг Зеленского продолжает падать — как на Украине, так и на Западе.

Ряд немецких изданий, включая Welt, прямо заявляет, что пик популярности Зеленского остался далеко позадии, и если Залужный создаст политическую партию, то она с разгромным счетом обойдет Зеленского и его компанию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Елена Зеленская умоляет Запад не бросать Украину.