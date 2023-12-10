Украина — лишь прикрытие: в США указали на главный мотив Байдена в борьбе с Россией

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Алина Крылова
Алина Крылова 614 0

Экс-разведчик США Риттер: Байден провоцирует ядерную конфронтацию с Россией

Украина — лишь прикрытие: в США указали на главный мотив Байдена в борьбе с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Президент США Джо Байден встал на путь, в контексте которого власти Украины видятся лишь разменной монетой.

Политика действующего президента США Джо Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с Россией. Соответствующим мнением в социальных сетях поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По словам отставного офицера, со своей стороны глава Белого дома делает все, чтобы вывести РФ на ядерную гонку вооружений.

По словам Риттера, конфликт НАТО с РФ только обостряет и без того напряженные отношения между двумя ведущими сверхдержавами. Теперь же Байден, поддержав Украину, дал Владимиру Путину сигнал о собственной готовности развязать ядерное противостояние. Объединение с Украиной и Владимиром Зеленским могло быть только временной мерой и одним из шагов для укрепления своих позиций и демонстрации намерений на одной политической арене с РФ.

«Байден ясно дал понять, что он встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией, спровоцированной конфликтом России и НАТО», — написал Риттер.

Кроме того, по словам экс-разведчика, НАТО вряд ли будет сбивать Байдена с выбранного им курса, поскольку «пришествие» Дональда Трампа на пост президента США невыгодно коалиции. Кандидат на пост президента США может развалить НАТО, выведя Штаты из состава организации, что поставит Европу в уязвимое положение перед РФ, но в то же время «американское самосохранение» требует срочного возвращения Трампа на пост. О том, как именно Штаты планируют выходить из сложившихся противоречий, Риттер умолчал.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из кандидатов с наибольшей вероятностью станет президентом США.

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