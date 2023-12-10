Просто критика? Илон Маск потребовал Зеленского объяснить арест гражданина США на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 76 0

Илон Маск потребовал Зеленского объяснить арест гражданина США Лиры на Украине

Просто критика? Илон Маск потребовал Зеленского объяснить арест гражданина США на Украине

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Стало известно, что американского блогера, попавшего в украинскую тюрьму, подвергают страшным пыткам.

Американский предприниматель Илон Маск потребовал президента Владимира Зеленского объясниться за арест гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лиры на Украине. Миллиардер считает, что глава Незалежной руководствовался лишь собственными мотивами.

«Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то у нас серьезная проблема», — написал Маск в социальной сети X.

Основатель компании Tesla призвал Зеленского дать ответ на этот вопрос американскому народу. По словам Маска, содержание гражданина США в тюрьме после многомиллиардной помощи Киеву со стороны Вашингтона неприемлемо.

Этому вопиющему случаю дал огласку журналист Такер Карлсон. Он указал на то, что Лира подвергают пыткам в украинской тюрьме за преступление, которое якобы подверглось критике Зеленского. Больше всего ведущего смутило то, что американские чиновники не выступают против такого содержания заключенного и даже поддерживают принятие подобных стандартов в Соединенных Штатах.

Гонсало Лира прославился в Сети своими роликами, в которых критиковал НАТО, главу Белого дома Джо Бадена, а также Зеленского. В мае текущего года о его аресте на Украине сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, блогера и ранее задерживали украинские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США обратили внимание на странные перемены в поведении Зеленского.

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Просто критика? Илон Маск потребовал Зеленского объяснить арест гражданина США на Украине

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