Осталось недолго: в США обратили внимание на странные перемены в поведении Зеленского

|
Алина Крылова
Алина Крылова 71 0

WP: Зеленский отступил, когда решил не выступать в Конгрессе США

Осталось недолго: в США обратили внимание на странные перемены в поведении Зеленского

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

В Штатах допустили, что Украина и ВСУ готовятся к скорому отступлению и окончательному поражению.

Отказ президента Украины Владимира Зеленского выступить перед конгрессом США расценили как еще одну ступень к окончательной капитуляции. Соответствующее мнение озвучили журналисты The Washington Post в ответ на принятое лидером Незалежной решение.

Выступление Владимира Зеленского перед парламентариями должно было состояться 5 декабря на брифинге, посвященном Украине. Однако в тот же день лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер проинформировал, что президент Украины принял решение отменить свою речь, но причин не назвал. В мировой прессе поступок политика сочли, как минимум, странным, а в России назвали поступок Зеленского закономерной реакцией на провалы и проблемы, настигающие Украину после контрнаступления.

По мнению журналистов Изабель Хуршудян, Шивона О’Грейди и Дэвида Л. Стерна, внезапные перемены в поведении Зеленского и отказ от очередной возможности говорит об «отступлении». Не исключено, что потерявший надежду на удачный исход СВО президент Украины впервые всерьез задумался о тщетности любых предпринимаемых мер, а значит, конфликт двух стран, вполне вероятно, вышел в свою финальную стадию.

«На этой неделе Зеленский должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом, но в последнюю минуту он все отменил. <…> Это решение было весьма необычным для президента, который обычно не отказывается от такой возможности <…>, и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников», — публикует газета соображения журналистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе нашли нового преемника Владимира Зеленского.

Тема:
Украинский кризис
6 дек
Таких последствий не ожидали: США признались в причастности к госперевороту на Украине в 2014 году
5 дек
Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Азовским морем
4 дек
По методичке Гитлера: почему Украина бросает детей на передовую
4 дек
Виновата Германия? Украина рискует не получить обещанные ЕС миллиарды
4 дек
«Горькое разочарование»: почему на Западе перестали верить в победу Украины
2 дек
Геополитическая паника по четкому плану: какие две страны не позволят Украине вступить в Евросоюз
2 дек
«Это решение губительно»: кому и для чего Зеленский продал родную землю
1 дек
Киев не получит ничего: США направляют деньги на Украину, но они остаются в США
30 нояб
Ищут виноватого: к чему приведет конфликт между Зеленским и Залужным
30 нояб
Щелкнут по носу Зеленского: что ЕС готовит для России после саммита по Украине
-12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
Из пучины сомнений в короли: большой гороскоп для Раков на 2024 год

Последние новости

12:36
«Совсем оборзели»: Путин резко ответил властям Украины
12:20
Уже виден прогресс! Малышка-панда из Московского зоопарка встала на четыре лапы
12:04
«Я съедал их сердца»: подлинная история «пензенского потрошителя»
11:40
«Есть, что обсудить»: чем закончился визит Путина в ОАЭ
11:21
«Кто-то маленький пробежал»: Елена Борщева призналась, что верит в паранормальное
11:05
Осталось недолго: в США обратили внимание на странные перемены в поведении Зеленского

Сейчас читают

Украина — лишь прикрытие: в США указали на главный мотив Байдена в борьбе с Россией
Високосный 2024 год Дракона: чем опасен и что принесет в жизнь каждому
«Я за секс» — Ханна призналась, на что готова пойти ради хайпа
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам