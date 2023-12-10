Осталось недолго: в США обратили внимание на странные перемены в поведении Зеленского

В Штатах допустили, что Украина и ВСУ готовятся к скорому отступлению и окончательному поражению.

Отказ президента Украины Владимира Зеленского выступить перед конгрессом США расценили как еще одну ступень к окончательной капитуляции. Соответствующее мнение озвучили журналисты The Washington Post в ответ на принятое лидером Незалежной решение.

Выступление Владимира Зеленского перед парламентариями должно было состояться 5 декабря на брифинге, посвященном Украине. Однако в тот же день лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер проинформировал, что президент Украины принял решение отменить свою речь, но причин не назвал. В мировой прессе поступок политика сочли, как минимум, странным, а в России назвали поступок Зеленского закономерной реакцией на провалы и проблемы, настигающие Украину после контрнаступления.

По мнению журналистов Изабель Хуршудян, Шивона О’Грейди и Дэвида Л. Стерна, внезапные перемены в поведении Зеленского и отказ от очередной возможности говорит об «отступлении». Не исключено, что потерявший надежду на удачный исход СВО президент Украины впервые всерьез задумался о тщетности любых предпринимаемых мер, а значит, конфликт двух стран, вполне вероятно, вышел в свою финальную стадию.

«На этой неделе Зеленский должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом, но в последнюю минуту он все отменил. <…> Это решение было весьма необычным для президента, который обычно не отказывается от такой возможности <…>, и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников», — публикует газета соображения журналистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе нашли нового преемника Владимира Зеленского.