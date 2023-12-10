Уже виден прогресс! Малышка-панда из Московского зоопарка встала на четыре лапы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Маленькая панда из Московского зоопарка начала вставать на четыре лапы

Фото, видео: Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Директор зоопарка Светлана Акулова поделилась видео.

Маленькая панда, появившаяся на свет летом 2023 года, начала вставать на четыре лапы. Видео с малышкой в своем Telegram-канале опубликовала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«На первом видео уже виден прогресс. Малышка встает на четыре лапы», — прокомментировала она.

Директор зоопарка напомнила, что имя для панды все еще не выбрано и призвала принять участие в голосовании, которое проходит на платформе «Активный гражданин». Малышку могут назвать Катюшей — именем, которое широко известно на исторической Родине панды, в Китае. Среди других вариантов Сяо Мо, что означает «маленькая Москва», или Мо Мо — от первого слога слова «Москва».

Маленькая панда родилась в Москве в августе. Как отмечал столичный мэр Сергей Собянин, событие стало уникальным.

Родители малышки — Жуи и Диндин — живут в Московском зоопарке с 2019 года. В Россию они прибыли из Китая. Их переезд был приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Самку и самца познакомили уже в Москве весной 2023-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что у маленькой панды в Московском зоопарке прорезались зубки.

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