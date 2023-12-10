«Лежит беспомощная»: подробности о состоянии госпитализированной Кудрявцевой

Скорая помощь доставила знаменитость в больницу поздно ночью. Что произошло?

Российскую певицу и телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в больницу в Минске, куда она приехала для участия в Песне Года. Подробности о ее состоянии раскрыла ее коллега Екатерина Гордон.

«Тут лежит один котик беспомощный, потому что у Лерки пневмония», — прокомментировала она видео, на котором Кудрявцева лежит на больничной койке.

Гордон рассказала, что в больницу звезду привезли поздней ночью. Ей было очень плохо и она еле могла стоять на ногах. Врачи отправили ведущую на компьютерную томографию (КТ), которая подтвердила — у нее пневмония.

В аккаунте Екатерины также появилось видео, на котором Кудрявцева делится своими жалобами с врачами. Певица рассказала, что у нее была высокая температура, но после того, как она спала, остался кашель и невыносимая слабость.

Гордон резюмировала, что «Лерке» придется остаться в больнице, и Песня Года в Минске, конечно, состоится, но без нее.

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