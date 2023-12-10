«Лежит беспомощная»: подробности о состоянии госпитализированной Кудрявцевой

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 604 0

Екатерина Гордон: Лера Кудрявцева останется в больнице в Минске, у нее пневмония

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Instagram* /katyagordon; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Скорая помощь доставила знаменитость в больницу поздно ночью. Что произошло?

Российскую певицу и телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в больницу в Минске, куда она приехала для участия в Песне Года. Подробности о ее состоянии раскрыла ее коллега Екатерина Гордон.

«Тут лежит один котик беспомощный, потому что у Лерки пневмония», — прокомментировала она видео, на котором Кудрявцева лежит на больничной койке.

Гордон рассказала, что в больницу звезду привезли поздней ночью. Ей было очень плохо и она еле могла стоять на ногах. Врачи отправили ведущую на компьютерную томографию (КТ), которая подтвердила — у нее пневмония.

В аккаунте Екатерины также появилось видео, на котором Кудрявцева делится своими жалобами с врачами. Певица рассказала, что у нее была высокая температура, но после того, как она спала, остался кашель и невыносимая слабость.

Гордон резюмировала, что «Лерке» придется остаться в больнице, и Песня Года в Минске, конечно, состоится, но без нее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Бабкина потеряла сознание во время съемок.

-12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
Из пучины сомнений в короли: большой гороскоп для Раков на 2024 год

Последние новости

15:30
«Ты мой второй папа?» — Дайнеко рассказала, как познакомила дочь с возлюбленным
15:11
Нетаньяху сорвался с заседания кабмина, чтобы поговорить с Путиным
15:05
Нидерланды возобновили покупку сжиженного природного газа у России
14:48
Суд избрал меру пресечения замдиректору школы в Брянске, где произошла стрельба
14:40
«Лежит беспомощная»: подробности о состоянии госпитализированной Кудрявцевой
14:25
Роман Костомаров посетит шоу Ильи Авербуха в честь его юбилея

Сейчас читают

«Кошки могут уставиться»: Федункив рассказала о «чертовщине» в доме
«Кто-то маленький пробежал»: Елена Борщева призналась, что верит в паранормальное
В обморок не падала? Раскрыты детали происшествия с Надеждой Бабкиной
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам