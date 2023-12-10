Суд арестовал отца девочки, открывшей стрельбу в школе Брянска

Отца девочки, открывшей стрельбу в брянской школе, заключили под стражу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала Советского районного суда Брянска.

Заседание по делу фигуранта проходило в закрытом формате. Уточняется, что под арестом мужчина пробудет до 7 февраля.

Мужчине вменяют статью, предусматривающую наказание за небрежное хранение оружия. В результате его неосторожности, его несовершеннолетняя дочь сумела завладеть огнестерлом и пронести его в здание школы, убив двух человек (в том числе себя).

Также отца подростка обвиняют в доведении до самоубийства. Предполагается, что девочка жаловалась ему на травлю в школе, но тот ничего не предпринял. По данным следствия, мужчина также систематически унижал человеческое достоинство девочки и угрожал ей.

Мера пресечения было избрана судом по ходатайству следственного управления СК по Брянской области. Как отметили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, постановление еще в законную силу не вступило.

Ученица брянской гимназии № 5 пронесла в здание оружие, принадлежащее ее отцу, и открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии 7 декабря. В результате трагедии погибли двое — одна из учениц и сама стрелявшая. Последняя свела счеты с жизнью после совершенного преступления. Еще несколько человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд избрал меру пресечения замдиректору школы в Брянске, где произошла стрельба.