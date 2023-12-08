После стрельбы в Брянске задержаны охранник школы и директор ЧОП
Правоохранители продолжают расследование уголовного дела об убийстве двух или более лиц.
Фото: Михеева Надежда / ТАСС
В Брянске произошли задержания в рамках расследования уголовного дела после стрельбы в гимназии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
По данным агентства, в ночь на пятницу, 8 декабря, были задержаны директор частного охранного предприятия (ЧОП), охранник гимназии и отец стрелявшей восьмиклассницы.
«Задержаны гендиректор ЧОП „Экскалибур“ Сергей Поддубный и школьная охранница Галина Черткова, а также отец погибшей девочки, которая пронесла в школу ружье и стреляла в одноклассников», — говорится в сообщении.
Ученица брянской гимназии 7 декабря открыла стрельбу из оружия отца по одноклассникам во время урока биологии. В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Виновница покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. Двое из них доставлены в Москву на лечение.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru писал, что охранники в брянской школе, где произошла стрельба, получали 170 рублей в час.
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