Охранника брянской школы после стрельбы отправили под домашний арест

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

В результате трагедии погибли два человека, включая стрелявшую восьмиклассницу.

Охранника брянской школы после стрельбы отправили под домашний арест

Фото: Михеева Надежда / ТАСС

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Тема:
Стрельба в школе Брянска

Женщину, которая работала в гимназии Брянска охранником, отправили под домашний арест после произошедшей стрельбы с двумя погибшими. Решение вынес Брянский областной суд.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на домашний арест», — огласила решение судья, передает ТАСС.

Ученица брянской гимназии № 5 пронесла в здание оружие, принадлежащее ее отцу, и открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии 7 декабря. В результате трагедии погибли двое — одна из учениц и сама стрелявшая. Последняя свела счеты с жизнью после совершенного преступления. Еще несколько человек пострадали.

Позднее правоохранителями было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статьям об убийстве двух или более лиц, доведении до самоубийства и халатности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец восьмиклассницы, которая открыла огонь по одноклассникам в гимназии Брянска, отпущен из СИЗО.

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