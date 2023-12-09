В отношении отца девочки, открывшей стрельбу в Брянске, возбудили два уголовных дела

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 58 0

Отца школьницы, открывшей стрельбу в Брянске, задержали на 72 часа

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в школе Брянска

Мужчина расплакался в зале суда.

В отношении отца школьницы, стрелявшей по одноклассникам в Брянске, возбудили второе уголовное дело. Об этом сообщает издание ТАСС.

Трагедия в одной из школ города Брянска произошла 7 декабря: восьмиклассница пришла в учреждение с помповым ружьем отца и открыла огонь по своим одноклассникам. Погибли два человека, включая саму стрелявшую — она свела счеты с жизнью. Еще несколько человек пострадали.

По факту было возбуждено сразу несколько уголовных дел, одно из которых — в отношении отца школьницы. Мужчину задержали на следующий день после трагедии, его подозревают в небрежном хранении огнестрельного оружия. А 9 декабря появилась информация о второй уголовной статье в отношении задержанного — «доведение до самоубийства». Предполагается, что девочка жаловалась родителю на травлю в школе, но он не предпринял никаких мер по этому поводу.

Как стало известно 5-tv.ru, по второму уголовному делу мужчина вину не признал, от дачи показаний в суде отказался. По решению суда, он задержан еще на 72 часа.

Также после трагедии были задержаны замдиректора школы, где произошла стрельба, охранник и директор ЧОП, которое занималось охраной учреждения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж замгендиректора брянской школы бьет тревогу из-за задержания жены.

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