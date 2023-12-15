Отец школьницы, устроившей стрельбу в школе Брянска, вышел из СИЗО

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 229 0

При этом до этого суд заключил мужчину под стражу до начала февраля.

Отец школьницы, устроившей стрельбу в школе Брянска, вышел из СИЗО

Фото: Михеева Надежда / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в школе Брянска

Отец восьмиклассницы, которая открыла огонь по одноклассникам в гимназии Брянска, отпущен из СИЗО. Такое решение вынес Брянский областной суд, передает ТАСС.

При этом несколько дней назад, 10 декабря, мужчина был арестован до 7 февраля. Ему вменяли статью, предусматривающую наказание за небрежное хранение оружия. Следствие считает, что его неосторожность привела к тому, что несовершеннолетняя дочь сумела завладеть огнестерлом и пронести его в здание школы, убив двух человек (в том числе, себя).

Кроме того, отца подростка обвиняли в доведении до самоубийства.

Таким образом, суд принял решение смягчить меру наказания.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий», — сказал судья.

Ученица брянской гимназии № 5 пронесла в здание оружие, принадлежащее ее отцу, и открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии 7 декабря. В результате трагедии погибли двое — одна из учениц и сама стрелявшая. Последняя свела счеты с жизнью после совершенного преступления. Еще несколько человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замдиректора брянской гимназии № 5, где произошла стрельба, отправили под домашний арест.

Тема:
Стрельба в школе Брянска
10 дек
Суд арестовал отца девочки, открывшей стрельбу в школе Брянска
10 дек
Суд избрал меру пресечения замдиректору школы в Брянске, где произошла стрельба
9 дек
Мечтала стать врачом и спасать людей: в Брянске похоронили погибшую в результате стрельбы школьницу
9 дек
В отношении отца девочки, открывшей стрельбу в Брянске, возбудили два уголовных дела
9 дек
Директора ЧОПа, охраняющего гимназию в Брянске, отправили под арест
9 дек
Замгендиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы
8 дек
Учились вместе: знала ли сестра-близнец устроившей стрельбу в брянской школе о ее планах
8 дек
Уголовное дело о халатности возбудили после стрельбы в брянской школе
8 дек
После стрельбы в Брянске задержаны охранник школы и директор ЧОП
8 дек
Двое пострадавших при стрельбе в брянской школе доставлены в Москву
-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.67
-0.22 97.74
0.79
Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря

Последние новости

10:33
«Венгрия против»: как Будапешт намерен помешать вступлению Киева в Евросоюз
10:26
Порядка 70 тысяч жителей приморского Артема остались без водоснабжения
10:12
«Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты во вьетнамский Хошимин
10:11
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Вадима
10:07
Потемкинская больница: что на самом деле происходит в стационаре Рефтинского
10:06
«Уйдут на перерыв»: США готовят Путину «величайший рождественский подарок»

Сейчас читают

Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам