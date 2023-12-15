Отец школьницы, устроившей стрельбу в школе Брянска, вышел из СИЗО

Отец восьмиклассницы, которая открыла огонь по одноклассникам в гимназии Брянска, отпущен из СИЗО. Такое решение вынес Брянский областной суд, передает ТАСС.

При этом несколько дней назад, 10 декабря, мужчина был арестован до 7 февраля. Ему вменяли статью, предусматривающую наказание за небрежное хранение оружия. Следствие считает, что его неосторожность привела к тому, что несовершеннолетняя дочь сумела завладеть огнестерлом и пронести его в здание школы, убив двух человек (в том числе, себя).

Кроме того, отца подростка обвиняли в доведении до самоубийства.

Таким образом, суд принял решение смягчить меру наказания.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий», — сказал судья.

Ученица брянской гимназии № 5 пронесла в здание оружие, принадлежащее ее отцу, и открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии 7 декабря. В результате трагедии погибли двое — одна из учениц и сама стрелявшая. Последняя свела счеты с жизнью после совершенного преступления. Еще несколько человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замдиректора брянской гимназии № 5, где произошла стрельба, отправили под домашний арест.