Учились вместе: знала ли сестра-близнец устроившей стрельбу в брянской школе о ее планах
Сестра-близнец устроившей стрельбу в брянской школе не знала о ее планах
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
Появившаяся в учебном заведении после звонка восьмиклассница обстреляла сверстников из оружия отца.
Траурным событием прошедшего дня стала трагедия в брянской гимназии — школьница пришла на урок с оружием отца и учинила стрельбу по собственным одноклассникам. Погибли два человека, включая саму стрелявшую. Она свела счеты с жизнью. Еще несколько человек пострадали.
Из тех, кому удалось выжить, оказалась сестра-близнец нападавшей. Теперь ей и семье предстоит масштабное разбирательство. Главный вопрос, которым сегодня задается следствие: могла ли родственница знать о затевающейся расправе? И если да, то почему не предотвратила трагедию?
Знакомые семьи на допросе у следователей рассказали, что при жизни сестры были достаточно дружны, в школу нередко ходили вместе. Тот роковой день стал для них исключением: выжившая девочка пришла на урок вовремя, в то время как устроившая стрельбу опоздала. Видимо, намеренно.
О том, что она могла знать о готовящемся нападении, опровергает. На вопрос о том, почему сестра сохранила ей жизнь, девочка разводит руками.
По сообщениям СМИ, обычно девочки приходили вместе, но в тот день пришли на занятия порознь. Как рассказала учительница следователям, сестра находится в шоке — она ничего не знала о планах родственницы, пишет Газета.ру.
О готовящихся намерениях одной из двух своих детей не подозревали и родители. На допросе отец рассказал, что устроившая стрельбу дочь не обращалась к нему за советом, в последние дни не делилась проблемами. Оружие у отца хранилось по всем строгим правилам: в сейфе, закрытом на ключ.
Перед уходом в школу в тот день устроившая стрельбу девочка сказала матери всего два слова: «Не вой». Женщина не поняла, что она вкладывала в эти слова. Видимо, имелось в виду, что мама будет плакать, когда узнает о случившемся. Менее чем через час после этого произошла трагедия.
Правоохранительным органам еще предстоит в деталях разобраться в обстоятельствах и мотивах случившегося.
Ранее 5-tv.ru писал, что двоих пострадавших в стрельбе в Брянске доставили в Москву.
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