Суд избрал меру пресечения замдиректору школы в Брянске, где произошла стрельба
Замдиректора гимназии в Брянске, где была стрельба, отправили под домашний арест
Фото, видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области / broblsud; 5-tv.ru
Женщину обвиняют в халатности.
Замдиректора брянской гимназии № 5, где произошла стрельба, отправили под домашний арест. Об этом сообщил историк 5-tv.ru с заседания Советского районного суда Брянска.
Уточняется, что под домашним арестом женщина будет находится до 7 февраля 2024 года. В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области сообщили, что мера пресечения была избрана по ходатайству следственного управления СК по региону.
Католиковой Л. вменяется статья о халатности, в результате которой скончались два человека. Следствие считает, что заместитель директора школы ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, предусматривающие контроль за соблюдением пропускного режима.
Ученица брянской гимназии пронесла в здание оружие, принадлежащее ее отцу, и открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии 7 декабря. В результате трагедии погибли двое — одна из учениц и сама стрелявшая. Последняя свела счеты с жизнью после совершенного преступления. Еще несколько человек пострадали.
После произошедшего были задержаны замдиректора гимназии, охранник и директор ЧОП, которое занималось охраной учреждения, а также отец девочки. Родителя подозревают в небрежном хранении огнестрельного оружия и «доведении до самоубийства». Предполагается, что девочка жаловалась ему на травлю в школе, но тот ничего не предпринял.
Ранее 5-tv.ru писал, что устроившая в брянской школе стрельбу девочка вела дневник в Telegram-канале.
- 9 дек
- Мечтала стать врачом и спасать людей: в Брянске похоронили погибшую в результате стрельбы школьницу
- 9 дек
- В отношении отца девочки, открывшей стрельбу в Брянске, возбудили два уголовных дела
- 9 дек
- Директора ЧОПа, охраняющего гимназию в Брянске, отправили под арест
- 9 дек
- Замгендиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы
- 8 дек
- Учились вместе: знала ли сестра-близнец устроившей стрельбу в брянской школе о ее планах
- 8 дек
- Уголовное дело о халатности возбудили после стрельбы в брянской школе
- 8 дек
- После стрельбы в Брянске задержаны охранник школы и директор ЧОП
- 8 дек
- Двое пострадавших при стрельбе в брянской школе доставлены в Москву
- 7 дек
- Охранники в брянской школе, где произошла стрельба, получали 170 рублей в час
- 7 дек
- Устроившая в брянской школе стрельбу девочка вела дневник в Telegram-канале
Читайте также
85%
-0.93 98.84
-0.97
Нашли ошибку?