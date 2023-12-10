Суд избрал меру пресечения замдиректору школы в Брянске, где произошла стрельба

Женщину обвиняют в халатности.

Замдиректора брянской гимназии № 5, где произошла стрельба, отправили под домашний арест. Об этом сообщил историк 5-tv.ru с заседания Советского районного суда Брянска.

Уточняется, что под домашним арестом женщина будет находится до 7 февраля 2024 года. В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области сообщили, что мера пресечения была избрана по ходатайству следственного управления СК по региону.

Католиковой Л. вменяется статья о халатности, в результате которой скончались два человека. Следствие считает, что заместитель директора школы ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, предусматривающие контроль за соблюдением пропускного режима.

Ученица брянской гимназии пронесла в здание оружие, принадлежащее ее отцу, и открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии 7 декабря. В результате трагедии погибли двое — одна из учениц и сама стрелявшая. Последняя свела счеты с жизнью после совершенного преступления. Еще несколько человек пострадали.

После произошедшего были задержаны замдиректора гимназии, охранник и директор ЧОП, которое занималось охраной учреждения, а также отец девочки. Родителя подозревают в небрежном хранении огнестрельного оружия и «доведении до самоубийства». Предполагается, что девочка жаловалась ему на травлю в школе, но тот ничего не предпринял.

Ранее 5-tv.ru писал, что устроившая в брянской школе стрельбу девочка вела дневник в Telegram-канале.