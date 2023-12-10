«Полный абсурд»: экономист объяснил бессмысленность обвинений Шольца в адрес России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 44 0

Экономист Колташов: обвинения Олафа Шольца в адрес России абсурдны

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO; Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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Слова канцлера лишены смысла. Но почему?

Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в том, что она прекратили поставки газа в Европу. Экономист Василий Колташов заявил, что слова политика — это полный абсурд. По сути он обвиняет Россию в том, что она не капитулировала перед США, заметил он в беседе с 5-tv.ru.

Экономист подчеркнул, что Германия совершила экономическое самоубийство, после того, как отказалась от российского газа.

«Если посмотреть на мир глазами Шольца, то для любого гражданина России сказанное им выглядит как полный абсурд. Россия виновата в том, что она сопротивляется США. В понимании Шольца сопротивляться Соединенным Штатам — ну как это вообще можно? Шольц, он никогда не сопротивлялся США», — заявил специалист.

Он также объяснил, что при правлении Шольца в Германии всем управляют Соединенные Штаты. Он считает Россию виноватой в том, что в РФ не правят США. И канцлер искренне не понимает, как можно сопротивляться Соединенным Штатам.

Ранее 5-tv.ru писал, что канцлер ФРГ Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу.

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